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Средства ПВО России сбили реактивные снаряды HIMARS и авиабомбу Hammer - РИА Новости Крым, 26.08.2024
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Средства ПВО России сбили реактивные снаряды HIMARS и авиабомбу Hammer
Средства ПВО России сбили реактивные снаряды HIMARS и авиабомбу Hammer - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Средства ПВО России сбили реактивные снаряды HIMARS и авиабомбу Hammer
Авиабомба Hammer, реактивные снаряды HIMARS и БПЛА сбиты российскими средствами ПВО. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T13:33
2024-08-26T13:33
министерство обороны рф
новости сво
пво
вооруженные силы россии
himars
авиабомба hammer
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Авиабомба Hammer, реактивные снаряды HIMARS и БПЛА сбиты российскими средствами ПВО. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, поражены два цеха производства беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Украины, а также скопления живой силы и военной техники противника в 143 районах. Это стало возможным благодаря оперативно-тактической авиации, беспилотным летательным аппаратам, ракетным войскам и артиллерии группировок войск ВС РФ.В понедельник утром стало известно, что дежурные силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над российским регионами.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наемниковЖенщина тяжело ранена в результате атаки БПЛА в СаратовеОбломки сбитых дронов повредили дома в Саратове и Энгельсе
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, пво, вооруженные силы россии, himars, авиабомба hammer, потери всу
Средства ПВО России сбили реактивные снаряды HIMARS и авиабомбу Hammer

Реактивные снаряды HIMARS и авиабомба Hammer сбиты российскими средствами ПВО

13:33 26.08.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Авиабомба Hammer, реактивные снаряды HIMARS и БПЛА сбиты российскими средствами ПВО. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба "Hammer" производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 58 беспилотных летательных аппаратов", – говорится в сообщении.

Кроме того, поражены два цеха производства беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Украины, а также скопления живой силы и военной техники противника в 143 районах. Это стало возможным благодаря оперативно-тактической авиации, беспилотным летательным аппаратам, ракетным войскам и артиллерии группировок войск ВС РФ.
В понедельник утром стало известно, что дежурные силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над российским регионами.
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Министерство обороны РФНовости СВОПВОВооруженные силы РоссииHIMARSАвиабомба HammerПотери ВСУ
 
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