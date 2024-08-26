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Средства ПВО России сбили реактивные снаряды HIMARS и авиабомбу Hammer
Средства ПВО России сбили реактивные снаряды HIMARS и авиабомбу Hammer - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Средства ПВО России сбили реактивные снаряды HIMARS и авиабомбу Hammer
Авиабомба Hammer, реактивные снаряды HIMARS и БПЛА сбиты российскими средствами ПВО. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T13:33
2024-08-26T13:33
2024-08-26T13:33
министерство обороны рф
новости сво
пво
вооруженные силы россии
himars
авиабомба hammer
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Авиабомба Hammer, реактивные снаряды HIMARS и БПЛА сбиты российскими средствами ПВО. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, поражены два цеха производства беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Украины, а также скопления живой силы и военной техники противника в 143 районах. Это стало возможным благодаря оперативно-тактической авиации, беспилотным летательным аппаратам, ракетным войскам и артиллерии группировок войск ВС РФ.В понедельник утром стало известно, что дежурные силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над российским регионами.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наемниковЖенщина тяжело ранена в результате атаки БПЛА в СаратовеОбломки сбитых дронов повредили дома в Саратове и Энгельсе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, пво, вооруженные силы россии, himars, авиабомба hammer, потери всу
Средства ПВО России сбили реактивные снаряды HIMARS и авиабомбу Hammer
Реактивные снаряды HIMARS и авиабомба Hammer сбиты российскими средствами ПВО