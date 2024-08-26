https://crimea.ria.ru/20240826/sredstva-pvo-rossii-sbili-reaktivnye-snaryady-himars-i-aviabombu-hammer-1139877247.html

Средства ПВО России сбили реактивные снаряды HIMARS и авиабомбу Hammer

Средства ПВО России сбили реактивные снаряды HIMARS и авиабомбу Hammer - РИА Новости Крым, 26.08.2024

Средства ПВО России сбили реактивные снаряды HIMARS и авиабомбу Hammer

Авиабомба Hammer, реактивные снаряды HIMARS и БПЛА сбиты российскими средствами ПВО. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T13:33

2024-08-26T13:33

2024-08-26T13:33

министерство обороны рф

новости сво

пво

вооруженные силы россии

himars

авиабомба hammer

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Авиабомба Hammer, реактивные снаряды HIMARS и БПЛА сбиты российскими средствами ПВО. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, поражены два цеха производства беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Украины, а также скопления живой силы и военной техники противника в 143 районах. Это стало возможным благодаря оперативно-тактической авиации, беспилотным летательным аппаратам, ракетным войскам и артиллерии группировок войск ВС РФ.В понедельник утром стало известно, что дежурные силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над российским регионами.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наемниковЖенщина тяжело ранена в результате атаки БПЛА в СаратовеОбломки сбитых дронов повредили дома в Саратове и Энгельсе

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, пво, вооруженные силы россии, himars, авиабомба hammer, потери всу