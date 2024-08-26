https://crimea.ria.ru/20240826/pogoda-v-krymu-v-posledniy-ponedelnik-leta-1139711141.html

Погода в Крыму в последний понедельник лета

Погода в Крыму в последний понедельник лета - РИА Новости Крым, 26.08.2024

Погода в Крыму в последний понедельник лета

В понедельник на полуострове преимущесвенно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T00:01

2024-08-26T00:01

2024-08-26T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0b/1138028568_0:64:1279:783_1920x0_80_0_0_4739ce8617796b88ef611bf55c46a576.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В понедельник на полуострове преимущесвенно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, утром и днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +29...31 градусов.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 7-12 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +31…33 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +21...23 градуса, днем +31...33.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +22...24 градусов, днем +30...32.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240825/peremennaya-oblachnost-i-dozhdi-prognoz-dlya-kryma-na-poslednyuyu-nedelyu-leta-1139823987.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр