https://crimea.ria.ru/20240826/pogoda-v-krymu-v-posledniy-ponedelnik-leta-1139711141.html
Погода в Крыму в последний понедельник лета
Погода в Крыму в последний понедельник лета - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Погода в Крыму в последний понедельник лета
В понедельник на полуострове преимущесвенно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T00:01
2024-08-26T00:01
2024-08-26T00:01
погода в крыму
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ялта
алушта
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судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В понедельник на полуострове преимущесвенно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, утром и днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +29...31 градусов.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 7-12 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +31…33 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +21...23 градуса, днем +31...33.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +22...24 градусов, днем +30...32.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240825/peremennaya-oblachnost-i-dozhdi-prognoz-dlya-kryma-na-poslednyuyu-nedelyu-leta-1139823987.html
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ялта
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Погода в Крыму в последний понедельник лета
Погода в Крыму в понедельник
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В понедельник на полуострове преимущесвенно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +19...24, в горах +16…18; днем +28…33, в горах +21…26 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, утром и днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +29...31 градусов.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 7-12 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +31…33 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +21...23 градуса, днем +31...33.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +22...24 градусов, днем +30...32.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.