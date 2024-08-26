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Погода в Крыму в последний понедельник лета - РИА Новости Крым, 26.08.2024
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Погода в Крыму в последний понедельник лета
Погода в Крыму в последний понедельник лета - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Погода в Крыму в последний понедельник лета
В понедельник на полуострове преимущесвенно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T00:01
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погода в крыму
крымская погода
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севастополь
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судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В понедельник на полуострове преимущесвенно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, утром и днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +29...31 градусов.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 7-12 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +31…33 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +21...23 градуса, днем +31...33.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +22...24 градусов, днем +30...32.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240825/peremennaya-oblachnost-i-dozhdi-prognoz-dlya-kryma-na-poslednyuyu-nedelyu-leta-1139823987.html
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в последний понедельник лета

Погода в Крыму в понедельник

00:01 26.08.2024
 
© РИА Новости КрымСолнце
Солнце - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В понедельник на полуострове преимущесвенно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +19...24, в горах +16…18; днем +28…33, в горах +21…26 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, утром и днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +29...31 градусов.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 7-12 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +31…33 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +21...23 градуса, днем +31...33.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +22...24 градусов, днем +30...32.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Дождь в Симферополе
Вчера, 17:21
Переменная облачность и дожди: прогноз для Крыма на последнюю неделю лета
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в последний понедельник лета
00:00Какой сегодня праздник: 26 августа
23:06Площадь пожара в Крыму выросла в 3 раза за 1,5 часа из-за сильного ветра
21:55Главное за день: 25 августа
21:37Мощный природный пожар в Феодосии - что известно
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21:15Какое наказание для детей может быть опасно для здоровья и даже жизни
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20:50Детонация в Воронежской области после атаки БПЛА прекратилась
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