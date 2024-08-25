https://crimea.ria.ru/20240825/krymskiy-most-seychas-operativnye-dannye-1139860198.html
Крымский мост сейчас: оперативные данные
Крымский мост сейчас: оперативные данные - РИА Новости Крым, 25.08.2024
Крымский мост сейчас: оперативные данные
В воскресенье перед досмотровыми пунктами на Крымскому мосту в очереди 427 машин с обеих сторон. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 25.08.2024
2024-08-25T14:14
2024-08-25T14:14
2024-08-25T15:19
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
транспорт
логистика
керчь
тамань
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье перед досмотровыми пунктами на Крымскому мосту в очереди 427 машин с обеих сторон. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.По статистике, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются по пятницам и воскресеньям. Увеличиваются очереди, когда жители Краснодарского края и Ростовской области традиционно приезжают в Крым на выходные, и наоборот, крымчане на Кубань.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 очередей на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
крымский мост
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, керченский пролив
Крымский мост сейчас: оперативные данные
На Крымском мосту быстро растет очередь - в ней уже находятся 427 машин
14:14 25.08.2024 (обновлено: 15:19 25.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье перед досмотровыми пунктами на Крымскому мосту в очереди 427 машин с обеих сторон. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 14:00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра стоят 147 машин. В очереди со стороны Керчи находится 280 транспортных средств. Время ожидания около часа", – говорится в сообщении.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
По статистике, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются по пятницам и воскресеньям. Увеличиваются очереди, когда жители Краснодарского края и Ростовской области традиционно приезжают в Крым на выходные, и наоборот, крымчане на Кубань.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 очередей на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.