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Крымский мост сейчас: оперативные данные - РИА Новости Крым, 25.08.2024
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Крымский мост сейчас: оперативные данные
Крымский мост сейчас: оперативные данные - РИА Новости Крым, 25.08.2024
Крымский мост сейчас: оперативные данные
В воскресенье перед досмотровыми пунктами на Крымскому мосту в очереди 427 машин с обеих сторон. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 25.08.2024
2024-08-25T14:14
2024-08-25T15:19
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
транспорт
логистика
керчь
тамань
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье перед досмотровыми пунктами на Крымскому мосту в очереди 427 машин с обеих сторон. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.По статистике, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются по пятницам и воскресеньям. Увеличиваются очереди, когда жители Краснодарского края и Ростовской области традиционно приезжают в Крым на выходные, и наоборот, крымчане на Кубань.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 очередей на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
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крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, керченский пролив
Крымский мост сейчас: оперативные данные

На Крымском мосту быстро растет очередь - в ней уже находятся 427 машин

14:14 25.08.2024 (обновлено: 15:19 25.08.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост растет
Очередь на Крымский мост растет - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье перед досмотровыми пунктами на Крымскому мосту в очереди 427 машин с обеих сторон. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 14:00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра стоят 147 машин. В очереди со стороны Керчи находится 280 транспортных средств. Время ожидания около часа", – говорится в сообщении.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
По статистике, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются по пятницам и воскресеньям. Увеличиваются очереди, когда жители Краснодарского края и Ростовской области традиционно приезжают в Крым на выходные, и наоборот, крымчане на Кубань.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 очередей на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКерченский пролив
 
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