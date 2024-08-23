https://crimea.ria.ru/20240823/rnkb-predstavil-promezhutochnye-itogi-obema-kreditovaniya-v-krymu-1139823337.html

РНКБ представил промежуточные итоги объема кредитования в Крыму

РНКБ представил промежуточные итоги объема кредитования в Крыму - РИА Новости Крым, 23.08.2024

РНКБ представил промежуточные итоги объема кредитования в Крыму

В 2024 году кредитный портфель физических лиц в РНКБ Банк (ПАО), входящего в группу ВТБ, превысил 150 миллиардов рублей; таким образом, с начала года прирост... РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T13:46

2024-08-23T13:46

2024-08-23T13:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В 2024 году кредитный портфель физических лиц в РНКБ Банк (ПАО), входящего в группу ВТБ, превысил 150 миллиардов рублей; таким образом, с начала года прирост составил более 15%, сообщает пресс-служба кредитной организации.Основную долю кредитного портфеля физлиц (более 72%) занимает портфель по ипотеке – 112 миллиардов рублей. На втором месте кредит наличными – 27,7 миллиарда рублей или 18% от всего кредитного портфеля. Портфель кредитных карт – более девяти миллиардов рублей (6%), автокредит – 6,7 миллиарда рублей (4%), говорится в отчете.Согласно данным, чаще всего потребительский кредит оформляют на ремонт и/или строительство (17 тысяч кредитов на сумму 5,3 миллиарда рублей), покупку бытовой техники (почти три тысячи кредитов на сумму 293 миллиона рублей), приобретение нового автомобиля (1,5 тысячи кредитов на сумму 852 миллиона рублей) или подержанной машины (665 кредитов на сумму 687 миллиона рублей), а также на лечение, спорт, косметология – более одной тысячи кредитов на сумму 191 миллиона рублей.

https://crimea.ria.ru/20240807/rnkb-chasche-vsekh-kredit-na-uchebu-s-gospodderzhkoy-oformlyayut-buduschie-yuristy-1139427949.html

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рнкб (пао), кредит, общество, крым, новости крыма