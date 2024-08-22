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В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 22.08.2024
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В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 22.08.2024
В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
В Севастополе отменена угроза ракетной опасности, сигнал воздушной тревоги выключен. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T11:18
2024-08-22T11:18
севастополь
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новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
срочные новости крыма
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе отменена угроза ракетной опасности, сигнал воздушной тревоги выключен. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Сразу после того, как военные сообщают руководству города о пусках вражеских воздушных целей и опасности для региона, жители и гости региона посредством общегородской системы оповещения узнают об угрозе воздушной атаки.Губернатор Севастополя размещает оперативную информацию в своем Telegram-канале и публикует сведения о последствиях атак.Власти Севастополя призывают горожан и гостей города проявлять осторожность в связи с возможным обнаружением суббоеприпасов, которые могут оставаться на земле после уничтожения средствами ПВО воздушных целей противника. Их категорически запрещено трогать. При обнаружении необходимо незамедлительно звонить по номеру 112 – специалисты оперативно выедут по адресу.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги

Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе

11:18 22.08.2024
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе отменена угроза ракетной опасности, сигнал воздушной тревоги выключен. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Сразу после того, как военные сообщают руководству города о пусках вражеских воздушных целей и опасности для региона, жители и гости региона посредством общегородской системы оповещения узнают об угрозе воздушной атаки.
Губернатор Севастополя размещает оперативную информацию в своем Telegram-канале и публикует сведения о последствиях атак.
Власти Севастополя призывают горожан и гостей города проявлять осторожность в связи с возможным обнаружением суббоеприпасов, которые могут оставаться на земле после уничтожения средствами ПВО воздушных целей противника. Их категорически запрещено трогать. При обнаружении необходимо незамедлительно звонить по номеру 112 – специалисты оперативно выедут по адресу.
СевастопольНовостиНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил РазвожаевСрочные новости КрымаВоздушная тревога в Севастополе
 
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