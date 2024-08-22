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На Крымском мосту растет очередь
На Крымском мосту растет очередь - РИА Новости Крым, 22.08.2024
На Крымском мосту растет очередь
На Крымском мосту начала расти очередь с обеих сторон, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T07:17
2024-08-22T07:17
2024-08-22T07:17
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
новости крыма
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту начала расти очередь с обеих сторон, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Час назад очередей перед досмотровыми комплексами не было.Заторы на мосту образуются, как правило, ближе к выходным, когда жители Краснодарского края и Ростовской области приезжают в Крым на выходные, и наоборот, крымчане на Кубань.По статистике, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются по пятницам и воскресеньям.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Есть и альтернативный путь на полуостров - с материковой части страны по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань
На Крымском мосту растет очередь
На Крымском мосту с обеих сторон ждут проезда более 100 машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту начала расти очередь с обеих сторон, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находятся 53 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи стоя 60 транспортных средств", - приводятся данные на 7 утра в четверг .
Час назад очередей перед досмотровыми комплексами не было.
Заторы на мосту образуются, как правило, ближе к выходным, когда жители Краснодарского края и Ростовской области приезжают в Крым на выходные, и наоборот, крымчане на Кубань.
По статистике, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются по пятницам и воскресеньям.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
Есть и альтернативный путь на полуостров - с материковой части страны по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.