https://crimea.ria.ru/20240822/na-krymskom-mostu-rastet-ochered-1139788011.html

На Крымском мосту растет очередь

На Крымском мосту растет очередь - РИА Новости Крым, 22.08.2024

На Крымском мосту растет очередь

На Крымском мосту начала расти очередь с обеих сторон, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T07:17

2024-08-22T07:17

2024-08-22T07:17

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

керчь

тамань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139383186_0:252:3072:1980_1920x0_80_0_0_4bfc85b9ec20b02011e9955c7d91fcac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту начала расти очередь с обеих сторон, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Час назад очередей перед досмотровыми комплексами не было.Заторы на мосту образуются, как правило, ближе к выходным, когда жители Краснодарского края и Ростовской области приезжают в Крым на выходные, и наоборот, крымчане на Кубань.По статистике, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются по пятницам и воскресеньям.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Есть и альтернативный путь на полуостров - с материковой части страны по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань