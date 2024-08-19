https://crimea.ria.ru/20240819/azorskiy-antitsiklon-nad-krymom-zhara-usilivaetsya-1139685784.html

Азорский антициклон над Крымом: жара усиливается

Азорский антициклон над Крымом: жара усиливается - РИА Новости Крым, 19.08.2024

Азорский антициклон над Крымом: жара усиливается

В понедельник на полуострове благодаря влиянию Азорского антициклона сохранится сухая и солнечная погода. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T00:01

2024-08-19T00:01

2024-08-19T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В понедельник на полуострове благодаря влиянию Азорского антициклона сохранится сухая и солнечная погода. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +33...+35.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +30…+32 градуса.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +21...+23 градуса, днем +31...+33.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +17...+19 градусов, днем +31...+33.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240815/pogoda-v-krymu-v-avguste---chto-zhdet-krymchan-i-turistov-v-finale-leta-1139630216.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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