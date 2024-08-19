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Азорский антициклон над Крымом: жара усиливается - РИА Новости Крым, 19.08.2024
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Азорский антициклон над Крымом: жара усиливается
Азорский антициклон над Крымом: жара усиливается - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Азорский антициклон над Крымом: жара усиливается
В понедельник на полуострове благодаря влиянию Азорского антициклона сохранится сухая и солнечная погода. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В понедельник на полуострове благодаря влиянию Азорского антициклона сохранится сухая и солнечная погода. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +33...+35.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +30…+32 градуса.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +21...+23 градуса, днем +31...+33.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +17...+19 градусов, днем +31...+33.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240815/pogoda-v-krymu-v-avguste---chto-zhdet-krymchan-i-turistov-v-finale-leta-1139630216.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Азорский антициклон над Крымом: жара усиливается

В Крыму в понедельник солнечно и до +35 градусов

00:01 19.08.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЖаркая погода
Жаркая погода - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В понедельник на полуострове благодаря влиянию Азорского антициклона сохранится сухая и солнечная погода. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, на южном и восточном побережье до +23, днем +30…+35, в горах +24…+29 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +33...+35.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +30…+32 градуса.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +21...+23 градуса, днем +31...+33.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +17...+19 градусов, днем +31...+33.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Казантип - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
15 августа, 18:09Эксклюзивы РИА Новости Крым
Погода в Крыму в августе - что ждет крымчан и туристов в финале лета
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Азорский антициклон над Крымом: жара усиливается
00:00Какой сегодня праздник: 19 августа
22:42Главное за день: 18 августа
22:29Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
22:27В Севастополе угроза баллистики – объявлена ракетная опасность
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