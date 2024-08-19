https://crimea.ria.ru/20240819/azorskiy-antitsiklon-nad-krymom-zhara-usilivaetsya-1139685784.html
Азорский антициклон над Крымом: жара усиливается
Азорский антициклон над Крымом: жара усиливается - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Азорский антициклон над Крымом: жара усиливается
В понедельник на полуострове благодаря влиянию Азорского антициклона сохранится сухая и солнечная погода. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T00:01
2024-08-19T00:01
2024-08-19T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/05/1138636247_0:0:3403:1915_1920x0_80_0_0_97c2375b569e34221be2027cf72d1775.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В понедельник на полуострове благодаря влиянию Азорского антициклона сохранится сухая и солнечная погода. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +33...+35.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +30…+32 градуса.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +21...+23 градуса, днем +31...+33.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +17...+19 градусов, днем +31...+33.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240815/pogoda-v-krymu-v-avguste---chto-zhdet-krymchan-i-turistov-v-finale-leta-1139630216.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/05/1138636247_674:0:3403:2047_1920x0_80_0_0_14616c3fba00131bff1f507ad7923c12.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Азорский антициклон над Крымом: жара усиливается
В Крыму в понедельник солнечно и до +35 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В понедельник на полуострове благодаря влиянию Азорского антициклона сохранится сухая и солнечная погода. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, на южном и восточном побережье до +23, днем +30…+35, в горах +24…+29 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +33...+35.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +30…+32 градуса.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +21...+23 градуса, днем +31...+33.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +17...+19 градусов, днем +31...+33.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.