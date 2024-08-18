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В Севастополе угроза баллистики – объявлена ракетная опасность - РИА Новости Крым, 18.08.2024
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В Севастополе угроза баллистики – объявлена ракетная опасность
В Севастополе угроза баллистики – объявлена ракетная опасность - РИА Новости Крым, 18.08.2024
В Севастополе угроза баллистики – объявлена ракетная опасность
В Севастополе объявлена воздушная тревога объявлена. Людей призвали не покидать дома, срочно пройти в укрытия или безопасные места. Информация об этом размещена РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T22:27
2024-08-18T22:27
севастополь
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
срочные новости крыма
михаил развожаев
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога объявлена. Людей призвали не покидать дома, срочно пройти в укрытия или безопасные места. Информация об этом размещена в Telegram-канале губернатора Михаила Развожаева.После атаки ВСУ с применением ракет ATACAMS, в результате которой на пляже погибли и были ранены люди, в том числе много детей, власти приняли решение доработать систему оповещения в городе с учетом опасности обстрела со стороны ВСУ баллистическим ракетами.Новый сигнал "Баллистика!" появился в системе оповещения Севастополя в начале июля. При поступлении информации от военных он транслируется по всем каналам связи и звучит особым образом. Этот сигнал означает, что укрыться в безопасном месте нужно за 1-2 минуты.Кроме того, принят еще ряд решений по усилению мер безопасности. В частности, одно из них касается возведения в Севастополе более 600 бетонных укрытий блиндажного типа.
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, срочные новости крыма, михаил развожаев, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе угроза баллистики – объявлена ракетная опасность

Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе

22:27 18.08.2024
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога объявлена. Людей призвали не покидать дома, срочно пройти в укрытия или безопасные места. Информация об этом размещена в Telegram-канале губернатора Михаила Развожаева.
"Внимание всем. Баллистика! Срочно принять меры безопасности", – написал губернатор.
После атаки ВСУ с применением ракет ATACAMS, в результате которой на пляже погибли и были ранены люди, в том числе много детей, власти приняли решение доработать систему оповещения в городе с учетом опасности обстрела со стороны ВСУ баллистическим ракетами.
Новый сигнал "Баллистика!" появился в системе оповещения Севастополя в начале июля. При поступлении информации от военных он транслируется по всем каналам связи и звучит особым образом. Этот сигнал означает, что укрыться в безопасном месте нужно за 1-2 минуты.
Кроме того, принят еще ряд решений по усилению мер безопасности. В частности, одно из них касается возведения в Севастополе более 600 бетонных укрытий блиндажного типа.
СевастопольНовости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяСрочные новости КрымаМихаил РазвожаевВоздушная тревога в Севастополе
 
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Заголовок открываемого материала
22:42Главное за день: 18 августа
22:29Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
22:27В Севастополе угроза баллистики – объявлена ракетная опасность
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