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В Севастополе угроза баллистики – объявлена ракетная опасность
В Севастополе угроза баллистики – объявлена ракетная опасность - РИА Новости Крым, 18.08.2024
В Севастополе угроза баллистики – объявлена ракетная опасность
В Севастополе объявлена воздушная тревога объявлена. Людей призвали не покидать дома, срочно пройти в укрытия или безопасные места. Информация об этом размещена РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T22:27
2024-08-18T22:27
2024-08-18T22:27
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воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога объявлена. Людей призвали не покидать дома, срочно пройти в укрытия или безопасные места. Информация об этом размещена в Telegram-канале губернатора Михаила Развожаева.После атаки ВСУ с применением ракет ATACAMS, в результате которой на пляже погибли и были ранены люди, в том числе много детей, власти приняли решение доработать систему оповещения в городе с учетом опасности обстрела со стороны ВСУ баллистическим ракетами.Новый сигнал "Баллистика!" появился в системе оповещения Севастополя в начале июля. При поступлении информации от военных он транслируется по всем каналам связи и звучит особым образом. Этот сигнал означает, что укрыться в безопасном месте нужно за 1-2 минуты.Кроме того, принят еще ряд решений по усилению мер безопасности. В частности, одно из них касается возведения в Севастополе более 600 бетонных укрытий блиндажного типа.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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В Севастополе угроза баллистики – объявлена ракетная опасность
Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе