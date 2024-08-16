https://crimea.ria.ru/20240816/v-odnoy-iz-voinskikh-chastey-sevastopolya-slyshna-strelba-1139657849.html

В одной из воинских частей Севастополя слышна стрельба

В одной из воинских частей Севастополя слышна стрельба - РИА Новости Крым, 16.08.2024

В одной из воинских частей Севастополя слышна стрельба

Вечером в Севастополе в одной из воинских частей города проходят учебные стрельбы, местных жителей и гостей города просят сохранять спокойствие. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T17:02

2024-08-16T17:02

2024-08-16T17:06

севастополь

новости

михаил развожаев

учения

стрельба

вооруженные силы россии

крым

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Вечером в Севастополе в одной из воинских частей города проходят учебные стрельбы, местных жителей и гостей города просят сохранять спокойствие. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, михаил развожаев, учения, стрельба, вооруженные силы россии, крым, безопасность республики крым и севастополя