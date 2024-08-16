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В одной из воинских частей Севастополя слышна стрельба - РИА Новости Крым, 16.08.2024
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В одной из воинских частей Севастополя слышна стрельба
В одной из воинских частей Севастополя слышна стрельба - РИА Новости Крым, 16.08.2024
В одной из воинских частей Севастополя слышна стрельба
Вечером в Севастополе в одной из воинских частей города проходят учебные стрельбы, местных жителей и гостей города просят сохранять спокойствие. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T17:02
2024-08-16T17:06
севастополь
новости
михаил развожаев
учения
стрельба
вооруженные силы россии
крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Вечером в Севастополе в одной из воинских частей города проходят учебные стрельбы, местных жителей и гостей города просят сохранять спокойствие. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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Новости
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, михаил развожаев, учения, стрельба, вооруженные силы россии, крым, безопасность республики крым и севастополя
В одной из воинских частей Севастополя слышна стрельба

В одной из воинских частей Севастополя в пятницу проходят учебные стрельбы – Развожаев

17:02 16.08.2024 (обновлено: 17:06 16.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму формируют казачий батальон "Таврида" в составе Росгвардии для выполнения боевых задач в зоне СВО
В Крыму формируют казачий батальон Таврида в составе Росгвардии для выполнения боевых задач в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Вечером в Севастополе в одной из воинских частей города проходят учебные стрельбы, местных жителей и гостей города просят сохранять спокойствие. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"С 17:00 до 17:30 в районе улицы Матроса Кошки в одной из воинских частей будут проходить учебные стрельбы. Если услышите громкие звуки, то не переживайте", – написал он в своем Telegram-канале.

Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
 
СевастопольНовостиМихаил РазвожаевУченияСтрельбаВооруженные силы РоссииКрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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