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Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру четверга
Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру четверга - РИА Новости Крым, 15.08.2024
Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру четверга
К вечеру четверга в очереди у досмотровых пунктов Крымского моста проезда ожидают 985 машин с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T18:19
2024-08-15T18:19
2024-08-15T18:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. К вечеру четверга в очереди у досмотровых пунктов Крымского моста проезда ожидают 985 машин с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очереди перед пунктами досмотра сохранялись в течение всего дня. Утром проезда по транспортному переходу через Керченский пролив ожидали около тысячи автомобилей, при этом со стороны Крыма находилось 500 машин. К обеду у досмотровых пунктов со стороны Керчи пробка выросла до 850 машин.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру четверга
В пробке перед Крымским мостом стоят 985 машин со стороны Керчи и Тамани