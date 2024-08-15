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Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру четверга - РИА Новости Крым, 15.08.2024
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Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру четверга
Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру четверга - РИА Новости Крым, 15.08.2024
Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру четверга
К вечеру четверга в очереди у досмотровых пунктов Крымского моста проезда ожидают 985 машин с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T18:19
2024-08-15T18:19
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
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тамань
краснодарский край
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. К вечеру четверга в очереди у досмотровых пунктов Крымского моста проезда ожидают 985 машин с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очереди перед пунктами досмотра сохранялись в течение всего дня. Утром проезда по транспортному переходу через Керченский пролив ожидали около тысячи автомобилей, при этом со стороны Крыма находилось 500 машин. К обеду у досмотровых пунктов со стороны Керчи пробка выросла до 850 машин.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру четверга

В пробке перед Крымским мостом стоят 985 машин со стороны Керчи и Тамани

18:19 15.08.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. К вечеру четверга в очереди у досмотровых пунктов Крымского моста проезда ожидают 985 машин с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
К "18:00 в очереди со стороны Тамани находится 60 транспортных средств. Со стороны Керчи ожидают 925 машин. Время ожидания около трех часов", - сказано в сообщении.
Очереди перед пунктами досмотра сохранялись в течение всего дня. Утром проезда по транспортному переходу через Керченский пролив ожидали около тысячи автомобилей, при этом со стороны Крыма находилось 500 машин. К обеду у досмотровых пунктов со стороны Керчи пробка выросла до 850 машин.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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