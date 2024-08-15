https://crimea.ria.ru/20240815/krymskiy-most-seychas--dannye-po-probkam-k-vecheru-chetverga-1139634273.html

Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру четверга

Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру четверга - РИА Новости Крым, 15.08.2024

Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру четверга

К вечеру четверга в очереди у досмотровых пунктов Крымского моста проезда ожидают 985 машин с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 15.08.2024

2024-08-15T18:19

2024-08-15T18:19

2024-08-15T18:19

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. К вечеру четверга в очереди у досмотровых пунктов Крымского моста проезда ожидают 985 машин с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очереди перед пунктами досмотра сохранялись в течение всего дня. Утром проезда по транспортному переходу через Керченский пролив ожидали около тысячи автомобилей, при этом со стороны Крыма находилось 500 машин. К обеду у досмотровых пунктов со стороны Керчи пробка выросла до 850 машин.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма