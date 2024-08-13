https://crimea.ria.ru/20240813/otdokhnut-v-detskikh-lageryakh-imeyut-vozmozhnost-lish-28-detey--volodin-1139557636.html

Отдохнуть в детских лагерях имеют возможность лишь 28% детей – Володин

Отдохнуть в детских лагерях имеют возможность лишь 28% детей – Володин - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Отдохнуть в детских лагерях имеют возможность лишь 28% детей – Володин

отдохнуть в детских лагерях. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин после обсуждения вопроса организации детского отдыха на... РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T10:24

2024-08-13T10:24

2024-08-13T10:24

детский отдых

вячеслав володин

государственная дума рф

новости

дети

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1f/1137760853_0:16:1828:1044_1920x0_80_0_0_fb71b3878d0cd187f12c3c77cef80646.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Только треть от общего числа школьников в России имеют возможность отдохнуть в детских лагерях. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин после обсуждения вопроса организации детского отдыха на расширенном Совете Госдумы с участием представителей правительства страны."Всего лишь 28% школьников от общего количества обучающихся имеют возможность отдохнуть в детских лагерях", - сообщил Володин.Он отметил, что вопросами организации детского отдыха занимаются на местном, региональном и федеральном уровнях. При этом существует ряд проблемных вопросов.По итогам обсуждения было принято обращение к председателю правительства. По словам Вячеслава Володина, разговор продолжат осенью в рамках "правительственного часа" на заседании Госдумы."Нам необходимо выйти на конкретные решения и создание системы в организации детского отдыха. А также принятие рамочного закона в этой сфере", - заявил Володин.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать в Крыму лагерь для отдыха ребенкаРоспотребнадзор оценил готовность детских лагерей в КрымуСколько детей отдохнут этим летом в Крыму за счет бюджета

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

детский отдых, вячеслав володин, государственная дума рф, новости, дети, россия, новости