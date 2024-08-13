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Отдохнуть в детских лагерях имеют возможность лишь 28% детей – Володин
Отдохнуть в детских лагерях имеют возможность лишь 28% детей – Володин - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Отдохнуть в детских лагерях имеют возможность лишь 28% детей – Володин
отдохнуть в детских лагерях. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин после обсуждения вопроса организации детского отдыха на... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T10:24
2024-08-13T10:24
2024-08-13T10:24
детский отдых
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Только треть от общего числа школьников в России имеют возможность отдохнуть в детских лагерях. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин после обсуждения вопроса организации детского отдыха на расширенном Совете Госдумы с участием представителей правительства страны."Всего лишь 28% школьников от общего количества обучающихся имеют возможность отдохнуть в детских лагерях", - сообщил Володин.Он отметил, что вопросами организации детского отдыха занимаются на местном, региональном и федеральном уровнях. При этом существует ряд проблемных вопросов.По итогам обсуждения было принято обращение к председателю правительства. По словам Вячеслава Володина, разговор продолжат осенью в рамках "правительственного часа" на заседании Госдумы."Нам необходимо выйти на конкретные решения и создание системы в организации детского отдыха. А также принятие рамочного закона в этой сфере", - заявил Володин.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать в Крыму лагерь для отдыха ребенкаРоспотребнадзор оценил готовность детских лагерей в КрымуСколько детей отдохнут этим летом в Крыму за счет бюджета
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детский отдых, вячеслав володин, государственная дума рф, новости, дети, россия, новости
Отдохнуть в детских лагерях имеют возможность лишь 28% детей – Володин
Только у 28% российских школьников есть возможность отдохнуть в детских лагерях – Володин
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Только треть от общего числа школьников в России имеют возможность отдохнуть в детских лагерях. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин после обсуждения вопроса организации детского отдыха на расширенном Совете Госдумы с участием представителей правительства страны.
"Всего лишь 28% школьников от общего количества обучающихся имеют возможность отдохнуть в детских лагерях", - сообщил Володин.
Он отметил, что вопросами организации детского отдыха занимаются на местном, региональном и федеральном уровнях. При этом существует ряд проблемных вопросов.
"В числе основных проблем высокая стоимость путевок, материальная база, требующая ремонта и реконструкции в большинстве случаев, вопросы к приготовлению пищи, дефицит медицинских кадров, подготовка воспитателей и вожатых", - обратил внимание председатель Госдумы.
По итогам обсуждения было принято обращение к председателю правительства. По словам Вячеслава Володина, разговор продолжат осенью в рамках "правительственного часа" на заседании Госдумы.
"Нам необходимо выйти на конкретные решения и создание системы в организации детского отдыха. А также принятие рамочного закона в этой сфере", - заявил Володин.
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