https://crimea.ria.ru/20240812/uchastniki-olimpiady-ya--professional-iz-kryma-prokhodyat-profkonsultatsii-1139474198.html
Участники олимпиады "Я – профессионал" из Крыма проходят профконсультации
Участники олимпиады "Я – профессионал" из Крыма проходят профконсультации - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Участники олимпиады "Я – профессионал" из Крыма проходят профконсультации
Участники олимпиады "Я – профессионал" из Крыма проходят индивидуальные и групповые консультации по профессиональной навигации, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T12:00
2024-08-12T12:00
2024-08-12T12:00
крым
профессия
новости
всероссийская олимпиада студентов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Участники олимпиады "Я – профессионал" из Крыма проходят индивидуальные и групповые консультации по профессиональной навигации, сообщает пресс-служба Всероссийской олимпиады студентов.Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" готовит своих участников к выходу на рынок труда, предоставляя полный цикл карьерного сопровождения. Студенты могут воспользоваться спектром услуг по профессиональному становлению и развитию, а также получить рекомендации по построению карьерной траектории. Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" – один из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.Карьерные консультации для студентов российских вузов позволяют определить профессиональные цели, разработать стратегию и выстроить траекторию для дальнейшего карьерного роста, раскрыть потенциал каждого участника и выявить его сильные и слабые стороны. Кроме того, HR-менеджеры олимпиады дают ценные советы и рекомендации, помогают молодым людям пройти все этапы повышения конкурентоспособности и подготовиться к выходу на рынок труда.Карьерные консультации проходят как в очном, так и в удаленном формате, что позволяет охватить заинтересованных и мотивированных студентов из разных регионов России и предоставить им равные возможности для развития. Темы для встреч подбираются в соответствии с интересами и запросами участников олимпиады: одной из недавних тематик стали рекомендации с ответами на популярные вопросы рекрутеров."Недавно я стал участником групповой карьерной консультации от HR-отдела "Я – профессионал". Несмотря на то, что я участвую в карьерном мероприятии не первый раз, я смог узнать много нового и подчеркнуть для себя полезные аспекты в общении с рекрутерами. Были затронуты как стандартные вопросы собеседований, так и довольно "скользкие" темы. После участия в вебинаре, основываясь на имеющихся и дополняя их вновь полученными знаниями, мне удалось составить примерный алгоритм прохождения интервью с HR-менеджером интересующей компании. Все это позволит успешно ответить на любые каверзные вопросы и получить работу мечты", – рассказал студент Крымского федерального университета и участник олимпиады "Я – профессионал" Андрей Гацко.Карьерные возможности, предоставляемые участникам олимпиады "Я – профессионал" варьируются от гайдов по составлению сопроводительного письма и резюме до пошаговых советов по выходу на работу в ведущие компании – индустриальные партнеры проекта. Кроме того, студенты могут посетить офисы и производства с экскурсиями, проявить себя на образовательных форумах и школах, где они получают возможность напрямую пообщаться с работодателями и представителями академического сообщества. Для дипломантов и участников заключительного этапа олимпиады с ненулевым результатом открыт карьерный портал, где более 600 ведущих компаний размещают вакансии и стажировки.
https://crimea.ria.ru/20240201/kakie-professii-vostrebovany-v-krymu-v-2024-godu-i-skolko-platyat-1134629158.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, профессия, новости, всероссийская олимпиада студентов
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Участники олимпиады "Я – профессионал" из Крыма проходят индивидуальные и групповые консультации по профессиональной навигации, сообщает пресс-служба Всероссийской олимпиады студентов.
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" готовит своих участников к выходу на рынок труда, предоставляя полный цикл карьерного сопровождения. Студенты могут воспользоваться спектром услуг по профессиональному становлению и развитию, а также получить рекомендации по построению карьерной траектории. Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" – один из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
Карьерные консультации для студентов российских вузов позволяют определить профессиональные цели, разработать стратегию и выстроить траекторию для дальнейшего карьерного роста, раскрыть потенциал каждого участника и выявить его сильные и слабые стороны. Кроме того, HR-менеджеры олимпиады дают ценные советы и рекомендации, помогают молодым людям пройти все этапы повышения конкурентоспособности и подготовиться к выходу на рынок труда.
"Осознанность при планировании карьеры – важный шаг на пути к профессиональному развитию. В ходе индивидуальных и групповых консультаций наши участники выявляют цели и приоритеты, выбирают направление дальнейшего роста, а также разрабатывают четкий план действий для трудоустройства в интересующую компанию. Участники VII сезона олимпиады воспользовались рекомендациями по карьерному развитию более 422 тысяч раз", – отметила руководитель Всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал" Валерия Касамара, ее слова приводит пресс-служба.
Карьерные консультации проходят как в очном, так и в удаленном формате, что позволяет охватить заинтересованных и мотивированных студентов из разных регионов России и предоставить им равные возможности для развития. Темы для встреч подбираются в соответствии с интересами и запросами участников олимпиады: одной из недавних тематик стали рекомендации с ответами на популярные вопросы рекрутеров.
"Недавно я стал участником групповой карьерной консультации от HR-отдела "Я – профессионал". Несмотря на то, что я участвую в карьерном мероприятии не первый раз, я смог узнать много нового и подчеркнуть для себя полезные аспекты в общении с рекрутерами. Были затронуты как стандартные вопросы собеседований, так и довольно "скользкие" темы. После участия в вебинаре, основываясь на имеющихся и дополняя их вновь полученными знаниями, мне удалось составить примерный алгоритм прохождения интервью с HR-менеджером интересующей компании. Все это позволит успешно ответить на любые каверзные вопросы и получить работу мечты", – рассказал студент Крымского федерального университета и участник олимпиады "Я – профессионал" Андрей Гацко.
Карьерные возможности, предоставляемые участникам олимпиады "Я – профессионал" варьируются от гайдов по составлению сопроводительного письма и резюме до пошаговых советов по выходу на работу в ведущие компании – индустриальные партнеры проекта. Кроме того, студенты могут посетить офисы и производства с экскурсиями, проявить себя на образовательных форумах и школах, где они получают возможность напрямую пообщаться с работодателями и представителями академического сообщества. Для дипломантов и участников заключительного этапа олимпиады с ненулевым результатом открыт карьерный портал, где более 600 ведущих компаний размещают вакансии и стажировки.