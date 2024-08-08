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Крымский мост утром в четверг - сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 08.08.2024
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Крымский мост утром в четверг - сколько ждать проезда
Крымский мост утром в четверг - сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Крымский мост утром в четверг - сколько ждать проезда
На Крымском мосту очередь перед досмотровыми комплексами со стороны Краснодарского края, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T06:15
2024-08-08T06:15
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
новости крыма
крым
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь перед досмотровыми комплексами со стороны Краснодарского края, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. Досмотр транспортных средств на транспортном переходе является обязательной процедурой в целях безопасности, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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Новости
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань
Крымский мост утром в четверг - сколько ждать проезда

На Крымском мосту очередь со стороны Кубани

06:15 08.08.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь перед досмотровыми комплексами со стороны Краснодарского края, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"В 06:00 в очереди со стороны Тамани находятся 220 транспортных средств. Время ожидания составляет около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.

Досмотр транспортных средств на транспортном переходе является обязательной процедурой в целях безопасности, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаНовости КрымаКрымКерчьТамань
 
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