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В Симферополе устранили аварию на сетях - когда дадут воду
В Симферополе устранили аварию на сетях - когда дадут воду - РИА Новости Крым, 07.08.2024
В Симферополе устранили аварию на сетях - когда дадут воду
В Симферополе устранена авария на сетях водоснабжения, вода начнет поступать отключенным абонентам ориентировочно к 20.00. Об этом сообщили в компании "Вода... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T16:59
2024-08-07T16:59
2024-08-07T16:59
отключение воды в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе устранена авария на сетях водоснабжения, вода начнет поступать отключенным абонентам ориентировочно к 20.00. Об этом сообщили в компании "Вода Крыма".Утром девять населенных пунктов под Симферополем остались без водоснабжения, сообщалось ранее. Авария на сетях холодного водоснабжения произошла в крымской столице, без воды - шесть тысяч абонентов. Автоцистерны в населенных пунктах обещали расставить во второй половине дня. Прокуратура Крыма начала проверку.Уточнятся, что ограничения коснулись пгт. Молодежное, п. Давидовка, пгт Грэсовский, п. Белоглинка (ЖК "Грэсовский"), пгт. Комсомольское, пгт. Совхозное, с. Укромное, п. Аэрофлотский, п. Битумное.Воду цистернами подвезут в пгт. Грэсовский на ул. Яблочкова, 10, с 17:00 до 19:00, в ЖК "Грэсовский" с 17:00 до 19:00.
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В Симферополе устранили аварию на сетях - когда дадут воду
В девять поселков под Симферополем воду дадут ориентировочно к 20 часам
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе устранена авария на сетях водоснабжения, вода начнет поступать отключенным абонентам ориентировочно к 20.00. Об этом сообщили в компании "Вода Крыма".
Утром девять населенных пунктов под Симферополем остались без водоснабжения, сообщалось ранее. Авария на сетях холодного водоснабжения произошла в крымской столице, без воды - шесть тысяч абонентов. Автоцистерны в населенных пунктах обещали расставить во второй половине дня. Прокуратура Крыма начала проверку.
"Авария на сетях холодного водоснабжения в районе ул. Киевская, д. 189, устранена. Начался постепенный процесс заполнения системы и набор давления. ️Полное восстановление водоснабжение ожидаем ориентировочно к 20:00", - сообщили на предприятии.
Уточнятся, что ограничения коснулись пгт. Молодежное, п. Давидовка, пгт Грэсовский, п. Белоглинка (ЖК "Грэсовский"), пгт. Комсомольское, пгт. Совхозное, с. Укромное, п. Аэрофлотский, п. Битумное.
Воду цистернами подвезут в пгт. Грэсовский на ул. Яблочкова, 10, с 17:00 до 19:00, в ЖК "Грэсовский" с 17:00 до 19:00.