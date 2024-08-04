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Отключение газа в Судаке: когда восстановят подачу
Отключение газа в Судаке: когда восстановят подачу - РИА Новости Крым, 04.08.2024
Отключение газа в Судаке: когда восстановят подачу
В Судаке у ряда абонентов произошло временное отключение газоснабжения. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым... РИА Новости Крым, 04.08.2024
2024-08-04T21:32
2024-08-04T21:32
2024-08-04T21:51
газ
газоснабжение
судак
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новости крыма
владимир воронкин
константин подсевалов
отключение газа в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В Судаке у ряда абонентов произошло временное отключение газоснабжения. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.По информации Воронкина, в настоящее время ведутся работы по восстановлению необходимого давления газа. Количество отключенных абонентов уточняется.Глава администрации города Судака Константин Подсевалов пояснил, что газоснабжение приостановлено у некоторых абонентов по улице Южнобережная, Таврическая, гора Фирейная, многоквартирного дома по улице Коммунальная, 5 и других абонентов."Работы по восстановлению газоснабжения начнут завтра с 8 утра", - сообщил Подсевалов.Затем в министерстве сообщили, что по состоянию на 21.30 газоснабжение большей части абонентов ГУП РК "Крымгазсети" восстановлено. Порядка 500 абонентов будут подключены к системе газоснабжения в понедельник.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в КрымуСколько в Крыму будет стоить газ с 1 июляГазификация Крыма: что сделано и планируется
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газ, газоснабжение, судак, крым, новости крыма, владимир воронкин, константин подсевалов, отключение газа в крыму
Отключение газа в Судаке: когда восстановят подачу
Временное отключение газа произошло в Судаке из-за понижения давления
21:32 04.08.2024 (обновлено: 21:51 04.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В Судаке у ряда абонентов произошло временное отключение газоснабжения. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.
"В связи с технологическим срабатыванием клапанной системы на ГРС Судак, в городе Судак ограничено газоснабжение абонентов ГУП РК " Крымгазсети"", - написал он в Telegram-канале.
По информации Воронкина, в настоящее время ведутся работы по восстановлению необходимого давления газа. Количество отключенных абонентов уточняется.
Глава администрации города Судака Константин Подсевалов пояснил, что газоснабжение приостановлено у некоторых абонентов по улице Южнобережная, Таврическая, гора Фирейная, многоквартирного дома по улице Коммунальная, 5 и других абонентов.
"Работы по восстановлению газоснабжения начнут завтра с 8 утра", - сообщил Подсевалов.
Затем в министерстве сообщили, что по состоянию на 21.30 газоснабжение большей части абонентов ГУП РК "Крымгазсети" восстановлено. Порядка 500 абонентов будут подключены к системе газоснабжения в понедельник.
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