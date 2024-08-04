https://crimea.ria.ru/20240804/otklyuchenie-gaza-v-sudake-kogda-vosstanovyat-podachu-1139352761.html

Отключение газа в Судаке: когда восстановят подачу

Отключение газа в Судаке: когда восстановят подачу - РИА Новости Крым, 04.08.2024

Отключение газа в Судаке: когда восстановят подачу

В Судаке у ряда абонентов произошло временное отключение газоснабжения. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым... РИА Новости Крым, 04.08.2024

2024-08-04T21:32

2024-08-04T21:32

2024-08-04T21:51

газ

газоснабжение

судак

крым

новости крыма

владимир воронкин

константин подсевалов

отключение газа в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В Судаке у ряда абонентов произошло временное отключение газоснабжения. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.По информации Воронкина, в настоящее время ведутся работы по восстановлению необходимого давления газа. Количество отключенных абонентов уточняется.Глава администрации города Судака Константин Подсевалов пояснил, что газоснабжение приостановлено у некоторых абонентов по улице Южнобережная, Таврическая, гора Фирейная, многоквартирного дома по улице Коммунальная, 5 и других абонентов."Работы по восстановлению газоснабжения начнут завтра с 8 утра", - сообщил Подсевалов.Затем в министерстве сообщили, что по состоянию на 21.30 газоснабжение большей части абонентов ГУП РК "Крымгазсети" восстановлено. Порядка 500 абонентов будут подключены к системе газоснабжения в понедельник.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в КрымуСколько в Крыму будет стоить газ с 1 июляГазификация Крыма: что сделано и планируется

судак

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газ, газоснабжение, судак, крым, новости крыма, владимир воронкин, константин подсевалов, отключение газа в крыму