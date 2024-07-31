https://crimea.ria.ru/20240731/gde-v-sevastopole-ne-budet-sveta-v-sredu-grafik-otklyucheniy-1139247650.html

Где в Севастополе не будет света в среду: график отключений

Где в Севастополе не будет света в среду: график отключений - РИА Новости Крым, 31.07.2024

Где в Севастополе не будет света в среду: график отключений

Временное отключение света пройдет по ряду адресов Севастополя в среду. Об этом сообщает Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T08:26

2024-07-31T08:26

2024-07-31T08:26

севастополь

отключение электроэнергии в крыму

севастопольэнерго

новости крыма

крым

общество

городская среда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/07/1133379966_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_61920d55fae057d241e02edf3c58e0a9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Временное отключение света пройдет по ряду адресов Севастополя в среду. Об этом сообщает Севастопольэнерго.С 08.30 до 17.30 без света будут ул. Крайняя, 2-12 (чет), 1-А, 3-9 (нечет), ул. Восточная, 18-А, 2/1, 2, ул. Тульская, 15-Б.С 08.00 до 16.00 временно подачу электроэнергии остановят на улицах Адмирала Октябрьского, 9-13 (нечет) и Очаковцев, 36-38 (чет).На час-полтора с 09.00 до 17.00 без электричества будут СНТ "Вагонник", 60-А,12-44 (чет), 50/5, 1-37 (нечет) и СНТ "Статистик-2", 50, 218.Также отключение света коснется нескольких домов в СНТ "Рябинушка", на улицах Карла Либкнехта, Матвея Воронина, 2-я линия Бомбор, Героев Севастополя, Подольцева, Кронштадская, Закамчатская, Арсенальная, Могилевская, Модлинская, Черниговская, Астраханская.Электроэнергии временно не будет по адресам: пер. Перекомский, спуск. Петровский, пер. Галицкий, ул. 2-я Бастионная, ул. Синопская, ул. Хрулева, ул. Фильченкова, ул. Муромская, ул. Ромашковая, пр-д Ромашковый, ПКИЗ "Подводник", ул. Горпищенко, ул. Маслиновая.Коснутся отключения СНТ "Троллейбусник-1", СНТ "Гранат" и СНТ "Селена".В селе Орлиное также временно не будет света в среду: ул. Ласпинская, пер. Трактористов, ул. Вишневая, ул. Рассветная, ул. Рябиновая, ул. Степная, ул. Ивана Пахомова.Под отключение электроэнергии попадут и ряд домов в КСП "Красный Октябрь".Читайте также на РИА Новости Крым:Авария на сетях в Восточном Крыму: без света 53 тыс. человекВ Алуште отели и кафе просят экономить электричество в пик нагрузокЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, отключение электроэнергии в крыму, севастопольэнерго, новости крыма, крым, общество, городская среда