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Где в Севастополе не будет света в среду: график отключений - РИА Новости Крым, 31.07.2024
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Где в Севастополе не будет света в среду: график отключений
Где в Севастополе не будет света в среду: график отключений - РИА Новости Крым, 31.07.2024
Где в Севастополе не будет света в среду: график отключений
Временное отключение света пройдет по ряду адресов Севастополя в среду. Об этом сообщает Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T08:26
2024-07-31T08:26
севастополь
отключение электроэнергии в крыму
севастопольэнерго
новости крыма
крым
общество
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Временное отключение света пройдет по ряду адресов Севастополя в среду. Об этом сообщает Севастопольэнерго.С 08.30 до 17.30 без света будут ул. Крайняя, 2-12 (чет), 1-А, 3-9 (нечет), ул. Восточная, 18-А, 2/1, 2, ул. Тульская, 15-Б.С 08.00 до 16.00 временно подачу электроэнергии остановят на улицах Адмирала Октябрьского, 9-13 (нечет) и Очаковцев, 36-38 (чет).На час-полтора с 09.00 до 17.00 без электричества будут СНТ "Вагонник", 60-А,12-44 (чет), 50/5, 1-37 (нечет) и СНТ "Статистик-2", 50, 218.Также отключение света коснется нескольких домов в СНТ "Рябинушка", на улицах Карла Либкнехта, Матвея Воронина, 2-я линия Бомбор, Героев Севастополя, Подольцева, Кронштадская, Закамчатская, Арсенальная, Могилевская, Модлинская, Черниговская, Астраханская.Электроэнергии временно не будет по адресам: пер. Перекомский, спуск. Петровский, пер. Галицкий, ул. 2-я Бастионная, ул. Синопская, ул. Хрулева, ул. Фильченкова, ул. Муромская, ул. Ромашковая, пр-д Ромашковый, ПКИЗ "Подводник", ул. Горпищенко, ул. Маслиновая.Коснутся отключения СНТ "Троллейбусник-1", СНТ "Гранат" и СНТ "Селена".В селе Орлиное также временно не будет света в среду: ул. Ласпинская, пер. Трактористов, ул. Вишневая, ул. Рассветная, ул. Рябиновая, ул. Степная, ул. Ивана Пахомова.Под отключение электроэнергии попадут и ряд домов в КСП "Красный Октябрь".Читайте также на РИА Новости Крым:Авария на сетях в Восточном Крыму: без света 53 тыс. человекВ Алуште отели и кафе просят экономить электричество в пик нагрузокЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей
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4.7
96
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севастополь, отключение электроэнергии в крыму, севастопольэнерго, новости крыма, крым, общество, городская среда
Где в Севастополе не будет света в среду: график отключений

Временное отключение света пройдет в нескольких районах Севастополя в среду

08:26 31.07.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевЭнергосистема Севастополя
Энергосистема Севастополя
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Временное отключение света пройдет по ряду адресов Севастополя в среду. Об этом сообщает Севастопольэнерго.
"Подача электроэнергии будет ограничена для выполнения неотложных работ", - говорится в сообщении.
С 08.30 до 17.30 без света будут ул. Крайняя, 2-12 (чет), 1-А, 3-9 (нечет), ул. Восточная, 18-А, 2/1, 2, ул. Тульская, 15-Б.
С 08.00 до 16.00 временно подачу электроэнергии остановят на улицах Адмирала Октябрьского, 9-13 (нечет) и Очаковцев, 36-38 (чет).
На час-полтора с 09.00 до 17.00 без электричества будут СНТ "Вагонник", 60-А,12-44 (чет), 50/5, 1-37 (нечет) и СНТ "Статистик-2", 50, 218.
Также отключение света коснется нескольких домов в СНТ "Рябинушка", на улицах Карла Либкнехта, Матвея Воронина, 2-я линия Бомбор, Героев Севастополя, Подольцева, Кронштадская, Закамчатская, Арсенальная, Могилевская, Модлинская, Черниговская, Астраханская.
Электроэнергии временно не будет по адресам: пер. Перекомский, спуск. Петровский, пер. Галицкий, ул. 2-я Бастионная, ул. Синопская, ул. Хрулева, ул. Фильченкова, ул. Муромская, ул. Ромашковая, пр-д Ромашковый, ПКИЗ "Подводник", ул. Горпищенко, ул. Маслиновая.
Коснутся отключения СНТ "Троллейбусник-1", СНТ "Гранат" и СНТ "Селена".
В селе Орлиное также временно не будет света в среду: ул. Ласпинская, пер. Трактористов, ул. Вишневая, ул. Рассветная, ул. Рябиновая, ул. Степная, ул. Ивана Пахомова.
Под отключение электроэнергии попадут и ряд домов в КСП "Красный Октябрь".
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СевастопольОтключение электроэнергии в КрымуСевастопольэнергоНовости КрымаКрымОбществоГородская среда
 
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