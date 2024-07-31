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Аксенов раскритиковал уборку и дороги поселка Приморский под Феодосией - РИА Новости Крым, 31.07.2024
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Аксенов раскритиковал уборку и дороги поселка Приморский под Феодосией
Аксенов раскритиковал уборку и дороги поселка Приморский под Феодосией - РИА Новости Крым, 31.07.2024
Аксенов раскритиковал уборку и дороги поселка Приморский под Феодосией
Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал уборку поселка Приморский под Феодосией, качество дорог, состояние сквера и газонов. Об итогах рабочей поездки в регион РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T17:25
2024-07-31T17:27
сергей аксенов
феодосийский музей древностей
крым
дороги крыма
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жкх крыма и севастополя
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал уборку поселка Приморский под Феодосией, качество дорог, состояние сквера и газонов. Об итогах рабочей поездки в регион он рассказал в своем Telegram-канале.Глава Крыма поручил министерству жилищно-коммунального хозяйства РК вместе с администрацией наладить график вывоза мусора: он должен производиться чаще одного раза в неделю. Также Аксенов обратил внимание на плачевное состояние дорог и поручил администрации совместно со специалистами "Крымавтодора" определить участки, которым требуется ямочный ремонт.По словам Сергея Аксенова, внешний вид курортного поселка также портит состояние газонов на общественных территориях: покос травы осуществляется своевременно, но отсутствует регулярный полив.Отметил он и неприглядное состояние сквера поселка, в котором "необходимо установить скамьи и урны, организовать освещение, а также вывезти выломанные конструкции и бесхозные бетонные плиты".Читайте также на РИА Новости Крым:Власти недовольны качеством работы коммунальных служб в ЕвпаторииАксенов раскритиковал работу администрации КерчиАксенов объявил выговор мэру Феодосии
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сергей аксенов, феодосийский музей древностей, крым, дороги крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда
Аксенов раскритиковал уборку и дороги поселка Приморский под Феодосией

Сергей Аксенов негативно отозвался об уборке поселка Приморский и качестве дорог

17:25 31.07.2024 (обновлено: 17:27 31.07.2024)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваСергей Аксенов негативно отозвался об уборке поселка Приморский и качестве дорог
Сергей Аксенов негативно отозвался об уборке поселка Приморский и качестве дорог
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал уборку поселка Приморский под Феодосией, качество дорог, состояние сквера и газонов. Об итогах рабочей поездки в регион он рассказал в своем Telegram-канале.
"Качество санитарной очистки и уборки территории поселка оставляет желать лучшего, строительный мусор и обрезанный сухостой вывозятся нерегулярно", - заявил Сергей Аксенов.
Глава Крыма поручил министерству жилищно-коммунального хозяйства РК вместе с администрацией наладить график вывоза мусора: он должен производиться чаще одного раза в неделю. Также Аксенов обратил внимание на плачевное состояние дорог и поручил администрации совместно со специалистами "Крымавтодора" определить участки, которым требуется ямочный ремонт.
"Помимо этого, провести в течение недели необходимые расчеты для восстановления тротуаров и ремонта междворовых проездов на всей территории города Феодосии и поселков", - обратил внимание глава республики.
По словам Сергея Аксенова, внешний вид курортного поселка также портит состояние газонов на общественных территориях: покос травы осуществляется своевременно, но отсутствует регулярный полив.
"В ближайшее время газоны центральной набережной Феодосии будут оснащены системой автополива, эту же схему нужно внедрить повсеместно", - подчеркнул Аксенов.
Отметил он и неприглядное состояние сквера поселка, в котором "необходимо установить скамьи и урны, организовать освещение, а также вывезти выломанные конструкции и бесхозные бетонные плиты".
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