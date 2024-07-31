https://crimea.ria.ru/20240731/aksenov-raskritikoval-uborku-i-dorogi-poselka-primorskiy-pod-feodosiey-1139271441.html

Аксенов раскритиковал уборку и дороги поселка Приморский под Феодосией

Аксенов раскритиковал уборку и дороги поселка Приморский под Феодосией - РИА Новости Крым, 31.07.2024

Аксенов раскритиковал уборку и дороги поселка Приморский под Феодосией

Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал уборку поселка Приморский под Феодосией, качество дорог, состояние сквера и газонов. Об итогах рабочей поездки в регион РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T17:25

2024-07-31T17:25

2024-07-31T17:27

сергей аксенов

феодосийский музей древностей

крым

дороги крыма

жкх

жкх крыма и севастополя

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал уборку поселка Приморский под Феодосией, качество дорог, состояние сквера и газонов. Об итогах рабочей поездки в регион он рассказал в своем Telegram-канале.Глава Крыма поручил министерству жилищно-коммунального хозяйства РК вместе с администрацией наладить график вывоза мусора: он должен производиться чаще одного раза в неделю. Также Аксенов обратил внимание на плачевное состояние дорог и поручил администрации совместно со специалистами "Крымавтодора" определить участки, которым требуется ямочный ремонт.По словам Сергея Аксенова, внешний вид курортного поселка также портит состояние газонов на общественных территориях: покос травы осуществляется своевременно, но отсутствует регулярный полив.Отметил он и неприглядное состояние сквера поселка, в котором "необходимо установить скамьи и урны, организовать освещение, а также вывезти выломанные конструкции и бесхозные бетонные плиты".Читайте также на РИА Новости Крым:Власти недовольны качеством работы коммунальных служб в ЕвпаторииАксенов раскритиковал работу администрации КерчиАксенов объявил выговор мэру Феодосии

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сергей аксенов, феодосийский музей древностей, крым, дороги крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда