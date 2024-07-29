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Доходы бюджета ДНР за год выросли на 30% - Пушилин

Доходы бюджета ДНР за год выросли на 30% - Пушилин - РИА Новости Крым, 29.07.2024

Доходы бюджета ДНР за год выросли на 30% - Пушилин

Поступления в бюджет Донецкой Народной Республики за текущий год на треть превысят прошлогодние показатели, сообщил глава ДНР Денис Пушилин на встрече с... РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T14:24

2024-07-29T14:24

2024-07-29T14:26

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

экономика

владимир путин (политик)

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Поступления в бюджет Донецкой Народной Республики за текущий год на треть превысят прошлогодние показатели, сообщил глава ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Если за прошлый год 54 миллиарда поступило в бюджет, – и это в два раза превысило наши планы на начало года, – сегодня можно говорить, что уже за первое полугодие в бюджет поступило практически 33 миллиарда. Соответственно, это дает основание рассчитывать, что к концу года мы выйдем на показатели более 70 миллиардов поступлений в бюджет – это на 30 процентов больше, чем в прошлом году", - приводит слова Пушилина пресс-служба Кремля.Президент страны в ходе встречи обозначил проблемы республики, которые требуют особого внимания властей – аварийное жилье и водоснабжение.Он попросил Пушилина уделить этим вопросам особое внимание и решать их в контакте с федеральными органами власти.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Президент РФ Владимир Путин подписал принятый Госдумой и одобренный Совфедом закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), денис пушилин, экономика, владимир путин (политик), новости, новые регионы россии