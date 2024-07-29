https://crimea.ria.ru/20240729/dokhody-byudzheta-dnr-za-god-vyrosli-na-30---pushilin-1139201037.html
Доходы бюджета ДНР за год выросли на 30% - Пушилин
Доходы бюджета ДНР за год выросли на 30% - Пушилин - РИА Новости Крым, 29.07.2024
Доходы бюджета ДНР за год выросли на 30% - Пушилин
Поступления в бюджет Донецкой Народной Республики за текущий год на треть превысят прошлогодние показатели, сообщил глава ДНР Денис Пушилин на встрече с... РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T14:24
2024-07-29T14:24
2024-07-29T14:26
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
экономика
владимир путин (политик)
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Поступления в бюджет Донецкой Народной Республики за текущий год на треть превысят прошлогодние показатели, сообщил глава ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Если за прошлый год 54 миллиарда поступило в бюджет, – и это в два раза превысило наши планы на начало года, – сегодня можно говорить, что уже за первое полугодие в бюджет поступило практически 33 миллиарда. Соответственно, это дает основание рассчитывать, что к концу года мы выйдем на показатели более 70 миллиардов поступлений в бюджет – это на 30 процентов больше, чем в прошлом году", - приводит слова Пушилина пресс-служба Кремля.Президент страны в ходе встречи обозначил проблемы республики, которые требуют особого внимания властей – аварийное жилье и водоснабжение.Он попросил Пушилина уделить этим вопросам особое внимание и решать их в контакте с федеральными органами власти.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Президент РФ Владимир Путин подписал принятый Госдумой и одобренный Совфедом закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), денис пушилин, экономика, владимир путин (политик), новости, новые регионы россии
Доходы бюджета ДНР за год выросли на 30% - Пушилин
Пушилин доложил Путину о росте поступлений в бюджет ДНР на 30%
14:24 29.07.2024 (обновлено: 14:26 29.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Поступления в бюджет Донецкой Народной Республики за текущий год на треть превысят прошлогодние показатели, сообщил глава ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Если за прошлый год 54 миллиарда поступило в бюджет, – и это в два раза превысило наши планы на начало года, – сегодня можно говорить, что уже за первое полугодие в бюджет поступило практически 33 миллиарда. Соответственно, это дает основание рассчитывать, что к концу года мы выйдем на показатели более 70 миллиардов поступлений в бюджет – это на 30 процентов больше, чем в прошлом году", - приводит слова Пушилина пресс-служба Кремля.
Президент страны в ходе встречи обозначил проблемы республики, которые требуют особого внимания властей – аварийное жилье и водоснабжение.
"Свыше 27 процентов жилого фонда в республике – это аварийное жилье, к сожалению. Все связано с боевыми действиями, да и просто с тем, что долгие годы, десятилетиями, в прежние времена не уделяли этому должного внимания. Это первое. И второе – это то, что вы, конечно, самостоятельно тоже решить не сможете, – это водоснабжение", - сказал Путин.
Он попросил Пушилина уделить этим вопросам особое внимание и решать их в контакте с федеральными органами власти.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
Президент РФ Владимир Путин подписал принятый Госдумой и одобренный Совфедом закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения
Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.