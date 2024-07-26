https://crimea.ria.ru/20240726/situatsiya-u-krymskogo-mosta--svezhie-dannye-po-probkam-i-vremeni-ozhidaniya-1139144158.html

Ситуация у Крымского моста – свежие данные по пробкам и времени ожидания

Ситуация у Крымского моста – свежие данные по пробкам и времени ожидания - РИА Новости Крым, 26.07.2024

Ситуация у Крымского моста – свежие данные по пробкам и времени ожидания

К обеду пятницы у Крымского моста продолжает расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T15:13

2024-07-26T15:13

2024-07-26T15:13

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. К обеду пятницы у Крымского моста продолжает расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Тамани проезд свободен – очереди перед досмотровыми пунктами нет.Очередь у Крымского моста растет с ночи. Пиковая нагрузка на мостовой переход пришлась на 10:00. В сезон летних каникул и отпуском для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив.Сейчас проезжать по Крымскому мосту разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, попасть из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Преодолеть этот путь можно примерно за семь часов.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма