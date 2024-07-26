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Ситуация у Крымского моста – свежие данные по пробкам и времени ожидания
Ситуация у Крымского моста – свежие данные по пробкам и времени ожидания - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Ситуация у Крымского моста – свежие данные по пробкам и времени ожидания
К обеду пятницы у Крымского моста продолжает расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T15:13
2024-07-26T15:13
2024-07-26T15:13
ситуация на дорогах крыма
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крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. К обеду пятницы у Крымского моста продолжает расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Тамани проезд свободен – очереди перед досмотровыми пунктами нет.Очередь у Крымского моста растет с ночи. Пиковая нагрузка на мостовой переход пришлась на 10:00. В сезон летних каникул и отпуском для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив.Сейчас проезжать по Крымскому мосту разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, попасть из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Преодолеть этот путь можно примерно за семь часов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Ситуация у Крымского моста – свежие данные по пробкам и времени ожидания
У Крымского моста со стороны Керчи проезда ждут почти тысяча машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. К обеду пятницы у Крымского моста продолжает расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 15:00, в очереди со стороны Керчи находится 985 транспортных средств. Время ожидания около трех часов". - сказано в сообщении.
При этом со стороны Тамани проезд свободен – очереди перед досмотровыми пунктами нет.
Очередь у Крымского моста растет с ночи. Пиковая
нагрузка на мостовой переход пришлась на 10:00.
В сезон летних каникул и отпуском для обеспечения безопасности граждан усилена работа
стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив.
Сейчас проезжать по Крымскому мосту разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, попасть из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Преодолеть этот путь можно примерно за семь часов.