Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил подготовить план строительства наццентра "Россия" - РИА Новости Крым, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240725/putin-poruchil-podgotovit-plan-stroitelstva-natstsentra-rossiya-1139132071.html
Путин поручил подготовить план строительства наццентра "Россия"
Путин поручил подготовить план строительства наццентра "Россия" - РИА Новости Крым, 25.07.2024
Путин поручил подготовить план строительства наццентра "Россия"
Президент России Владимир Путин поручил подготовить план по строительству выставочного комплекса Национального центра "Россия", соответствующий перечень... РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T21:07
2024-07-25T21:07
владимир путин (политик)
россия
новости
общество
москва
международная выставка-форум "россия"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0f/1138870452_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_e2ac9788ff40374991cef1decd8c5389.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил подготовить план по строительству выставочного комплекса Национального центра "Россия", соответствующий перечень опубликован на сайте Кремля.Доклад надо представить до 1 октября 2024 года. Ответственные — первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова.Путин также поручил администрации президента до 1 сентября 2024 года преобразовать организационный комитет выставки "Россия" в оргкомитет Национального центра "Россия" и определить его состав. Ответственный — Сергей Кириенко.В свою очередь, правительство должно до 1 октября 2024 года обеспечить финансирование деятельности Национального центра и его филиалов в субъектах России, в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов. Кроме того, кабмину поручено до 1 ноября 2024 года обеспечить постоянное участие в работе Национального центра "Россия" федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, публично-правовых компаний и иных организаций, работающих в различных отраслях экономики, а также ежегодное направление ими в автономную некоммерческую организацию "Дирекция выставки достижений "Россия" планов своего участия в работе центра. Ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин.Глава государства также поручил правительству совместно с администрацией президента и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" подготовить стратегию представления на ключевых международных мероприятиях достижений страны в различных отраслях экономики и культуры. Кроме того, им поручено обеспечить создание просветительских материалов об опыте выставки "Россия" и о деятельности Национального центра "Россия" в целях использования в образовательном процессе. Доклад необходимо представить до 1 октября 2024 года. Ответственные — Наталья Виртуозова, Сергей Кириенко и Михаил Мишустин.Помимо этого, кабинет министров, администрация президента и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" должны организовать проведение в 2024 году на территории Национального центра "Россия" международного научно-фантастического симпозиума и выставки "Создавая будущее", обеспечив их финансирование. Доклад необходимо представить до 1 января 2025 года.Президент также рекомендовал исполнительным органам субъектов Федерации принять участие в работе Национального центра "Россия", включая его филиалы в регионах, а также ежегодно направлять в автономную некоммерческую организацию "Дирекция выставки достижений "Россия" планы своего участия в работе центра. Доклад нужно представить до 1 ноября 2024 года, ответственные — высшие должностные лица субъектов Федерации.Международная выставка-форум "Россия" прошла на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Для гостей организовали культурные мероприятия, насыщенную деловую и образовательную программу. Всего там представили экспозиции 89 регионов страны, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.В начале июля Владимир Путин распорядился создать в Москве Национальный центр "Россия" для демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности и сохранения наследия этой выставки.
https://crimea.ria.ru/20240715/chto-stalo-glavnym-dostizheniem-kryma-na-vystavke-rossiya-1138865708.html
россия
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0f/1138870452_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_68af0dfe13f876eedaa01a1c9345dad0.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, новости, общество, москва, международная выставка-форум "россия"
Путин поручил подготовить план строительства наццентра "Россия"

Путин поручил до 1 сентября подготовить план по строительству наццентра "Россия"

21:07 25.07.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в запуске ряда объектов металлургической промышленности
Президент Владимир Путин принял участие в запуске ряда объектов металлургической промышленности
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил подготовить план по строительству выставочного комплекса Национального центра "Россия", соответствующий перечень опубликован на сайте Кремля.
"Администрации президента Российской Федерации совместно с правительством Москвы и автономной некоммерческой организацией "Дирекция выставки достижений "Россия" подготовить план мероприятий по строительству в городе Москве выставочного комплекса Национального центра "Россия", — говорится в документе.
Доклад надо представить до 1 октября 2024 года. Ответственные — первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова.
Путин также поручил администрации президента до 1 сентября 2024 года преобразовать организационный комитет выставки "Россия" в оргкомитет Национального центра "Россия" и определить его состав. Ответственный — Сергей Кириенко.
В свою очередь, правительство должно до 1 октября 2024 года обеспечить финансирование деятельности Национального центра и его филиалов в субъектах России, в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов. Кроме того, кабмину поручено до 1 ноября 2024 года обеспечить постоянное участие в работе Национального центра "Россия" федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, публично-правовых компаний и иных организаций, работающих в различных отраслях экономики, а также ежегодное направление ими в автономную некоммерческую организацию "Дирекция выставки достижений "Россия" планов своего участия в работе центра. Ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин.
Глава государства также поручил правительству совместно с администрацией президента и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" подготовить стратегию представления на ключевых международных мероприятиях достижений страны в различных отраслях экономики и культуры. Кроме того, им поручено обеспечить создание просветительских материалов об опыте выставки "Россия" и о деятельности Национального центра "Россия" в целях использования в образовательном процессе. Доклад необходимо представить до 1 октября 2024 года. Ответственные — Наталья Виртуозова, Сергей Кириенко и Михаил Мишустин.
Помимо этого, кабинет министров, администрация президента и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" должны организовать проведение в 2024 году на территории Национального центра "Россия" международного научно-фантастического симпозиума и выставки "Создавая будущее", обеспечив их финансирование. Доклад необходимо представить до 1 января 2025 года.
Президент также рекомендовал исполнительным органам субъектов Федерации принять участие в работе Национального центра "Россия", включая его филиалы в регионах, а также ежегодно направлять в автономную некоммерческую организацию "Дирекция выставки достижений "Россия" планы своего участия в работе центра. Доклад нужно представить до 1 ноября 2024 года, ответственные — высшие должностные лица субъектов Федерации.
Международная выставка-форум "Россия" прошла на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Для гостей организовали культурные мероприятия, насыщенную деловую и образовательную программу. Всего там представили экспозиции 89 регионов страны, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
В начале июля Владимир Путин распорядился создать в Москве Национальный центр "Россия" для демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности и сохранения наследия этой выставки.
Выставка Россия. Презентация карты, созданной к 10-летию Крымской весны
15 июля, 13:43Радио "Спутник в Крыму"
Что стало главным достижением Крыма на выставке "Россия"
 
Владимир Путин (политик)РоссияНовостиОбществоМоскваМеждународная выставка-форум "Россия"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:21Витаминный сезон - цены на фрукты и ягоды в Крыму
21:07Путин поручил подготовить план строительства наццентра "Россия"
20:55В Севастополе сразу три ДТП с детьми за день - есть пострадавшие
20:27Жителю Севастополя грозит 15 суток за гимн националистов
20:05"СВОи люди": самое сложное и самое главное – вернуться домой
19:45Откровенная ложь: эксперт оценил обращение Байдена к нации
19:19В сафари-парке в Крыму поселились более 200 животных из новых регионов
18:55Киев ни при каких условиях не получит передышку на поле боя – Небензя
18:30Гладков: ВСУ сбросили взрывчатку на жилой дом в селе
18:21Путин обновил состав президиума Госсовета
18:12Правами русских на Украине не торгуем: Небензя жестко ответил Джонсону
18:01В Керчи иномарка сбила трехлетнего ребенка - малыш в больнице
17:52В Крыму созрел урожай легендарного средства от кашля
17:40США стремятся к масштабной милитаризации Черного моря – Патрушев
17:04Не грози РФ из Бундесвера - чем и для кого опасны ракеты США в Германии
16:41В Севастополе определили 102 участка для выделения участникам СВО
16:16Град и шквалистый ветер ждут на Кубани
16:10Очередная атака на Белгородский район – ранен мирный житель
15:57Буря с ливнями и градом обрушится на Крым в ближайшие часы
15:47Зеленский заявил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион
Лента новостейМолния