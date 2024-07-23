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Очередь на Крымский мост сократилась в два раза - РИА Новости Крым, 23.07.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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Очередь на Крымский мост сократилась в два раза
Очередь на Крымский мост сократилась в два раза - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Очередь на Крымский мост сократилась в два раза
В очереди на подъездах к Крымскому мосту проезда ожидают 440 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T12:04
2024-07-23T12:07
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
керчь
керченский пролив
тамань
транспорт
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В очереди на подъездах к Крымскому мосту проезда ожидают 440 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Во вторник утром движение по Крымскому мосту перекрывали. Ограничение продлилось около получаса, после чего проезд возобновился в штатном режиме. По состоянию на 9 утра в очереди стояли 1100 машин."По состоянию на 12:00 в очереди со стороны Тамани находится 440 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.Проезжать по транспортному переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути семь часов.
крымский мост
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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крымский мост, логистика, керчь, керченский пролив, тамань, транспорт, новости крыма
Очередь на Крымский мост сократилась в два раза

В очереди на Крымский мост стоят 440 машин

12:04 23.07.2024 (обновлено: 12:07 23.07.2024)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В очереди на подъездах к Крымскому мосту проезда ожидают 440 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Во вторник утром движение по Крымскому мосту перекрывали. Ограничение продлилось около получаса, после чего проезд возобновился в штатном режиме. По состоянию на 9 утра в очереди стояли 1100 машин.
"По состоянию на 12:00 в очереди со стороны Тамани находится 440 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.
Проезжать по транспортному переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаКерчьКерченский проливТаманьТранспортНовости Крыма
 
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