https://crimea.ria.ru/20240723/ochered-na-krymskiy-most-sokratilas-v-dva-raza-1139068856.html

Очередь на Крымский мост сократилась в два раза

Очередь на Крымский мост сократилась в два раза - РИА Новости Крым, 23.07.2024

Очередь на Крымский мост сократилась в два раза

В очереди на подъездах к Крымскому мосту проезда ожидают 440 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T12:04

2024-07-23T12:04

2024-07-23T12:07

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

керчь

керченский пролив

тамань

транспорт

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В очереди на подъездах к Крымскому мосту проезда ожидают 440 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Во вторник утром движение по Крымскому мосту перекрывали. Ограничение продлилось около получаса, после чего проезд возобновился в штатном режиме. По состоянию на 9 утра в очереди стояли 1100 машин."По состоянию на 12:00 в очереди со стороны Тамани находится 440 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.Проезжать по транспортному переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути семь часов.

крымский мост

керчь

керченский пролив

тамань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, керчь, керченский пролив, тамань, транспорт, новости крыма