https://crimea.ria.ru/20240723/krymskiy-most-otkryli-dlya-proezda-mashin-1139063689.html

Крымский мост открыли для проезда машин

Крымский мост открыли для проезда машин - РИА Новости Крым, 23.07.2024

Крымский мост открыли для проезда машин

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T08:06

2024-07-23T08:06

2024-07-23T08:06

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

безопасность республики крым и севастополя

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крым

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский перекрыли для проезда автотранспорта в 7.30 утра во вторник.Проезд машин по транспортному переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Власти республики обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Часто параллельно с сообщениями о закрытии движения по моту в Крыму объявляют воздушную тревогу, в Севастополе в таких ситуациях звучит сигнал по общегородской системе оповещения. Власти призывают жителей и гостей региона пройти в укрытия и оставаться там до отбоя. В это время наземный и морской транспорт в Севастополе также приостанавливает движение.В связи с остановкой движения перед досмотровыми пунктами у Крымского моста иногда образовываются очереди, о чем также сообщают по оперативным источниками информации.Читайте также на РИА Новости Крым:Паромы между Крымом и Кавказом: на поддержку сообщения выделили 5,7 млрдАвтостанции в Бахчисарае и Феодосии капитально отремонтируютУчасток трассы "Таврида" под Севастополем закроют для грузовиков

крымский мост

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, атаки всу на крым