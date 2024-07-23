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Крымский мост открыли для проезда машин - РИА Новости Крым, 23.07.2024
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Крымский мост открыли для проезда машин
Крымский мост открыли для проезда машин - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Крымский мост открыли для проезда машин
Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T08:06
2024-07-23T08:06
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
крым
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский перекрыли для проезда автотранспорта в 7.30 утра во вторник.Проезд машин по транспортному переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Власти республики обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Часто параллельно с сообщениями о закрытии движения по моту в Крыму объявляют воздушную тревогу, в Севастополе в таких ситуациях звучит сигнал по общегородской системе оповещения. Власти призывают жителей и гостей региона пройти в укрытия и оставаться там до отбоя. В это время наземный и морской транспорт в Севастополе также приостанавливает движение.В связи с остановкой движения перед досмотровыми пунктами у Крымского моста иногда образовываются очереди, о чем также сообщают по оперативным источниками информации.Читайте также на РИА Новости Крым:Паромы между Крымом и Кавказом: на поддержку сообщения выделили 5,7 млрдАвтостанции в Бахчисарае и Феодосии капитально отремонтируютУчасток трассы "Таврида" под Севастополем закроют для грузовиков
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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крымский мост, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, атаки всу на крым
Крымский мост открыли для проезда машин

Движение по Крымскому мосту возобновлено

08:06 23.07.2024
 
© РИА Новости . Константин МихальчевскийКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Крымский перекрыли для проезда автотранспорта в 7.30 утра во вторник.
Проезд машин по транспортному переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Власти республики обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Часто параллельно с сообщениями о закрытии движения по моту в Крыму объявляют воздушную тревогу, в Севастополе в таких ситуациях звучит сигнал по общегородской системе оповещения. Власти призывают жителей и гостей региона пройти в укрытия и оставаться там до отбоя. В это время наземный и морской транспорт в Севастополе также приостанавливает движение.
В связи с остановкой движения перед досмотровыми пунктами у Крымского моста иногда образовываются очереди, о чем также сообщают по оперативным источниками информации.
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