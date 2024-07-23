Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 23 июля - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240723/kakoy-segodnya-prazdnik-23-iyulya-1130195323.html
Какой сегодня праздник: 23 июля
Какой сегодня праздник: 23 июля - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Какой сегодня праздник: 23 июля
В этот день под эгидой ООН отмечается Всемирный день китов и дельфинов, Александр Лодыгин получил патент на лампу накаливания, была основана футбольная команда... РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-23T00:00
2024-07-22T23:37
праздники и памятные даты
общество
новости
россия
в мире
история
наука и технологии
культура
кино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/16/1139061626_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ff3caa85464e0528696cf54305fb8ddb.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В этот день под эгидой ООН отмечается Всемирный день китов и дельфинов, Александр Лодыгин получил патент на лампу накаливания, была основана футбольная команда "Локомотив". А еще 23 июля родились актер Александр Кайдановский и знаменитый "мальчик, который выжил" – Дэниел Рэдклифф.Что празднуют в миреС 1986 года 23 июля а планете отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Праздник был учрежден Международной китобойной комиссией, поскольку в этот день в 1982 году организация проголосовала за полный запрет добычи китов. Единственная страна, сохранившая сегодня за собой право добычи китов – Япония. Вопреки санкциям там продолжают охотиться на этих млекопитающих, маскируя добычу под "научные цели".В России 23 июля отмечается День дачника. Праздник неофициальный, но горячо любимый миллионами россиян. Считается, что первые дачи в России появились еще при Петре I, но массовым явлением дачная жизнь стала в советское время.Еще сегодня можно отметить День кондитерской посыпки, День великолепной бабушки или День письма. Именины у Антониев, Александров, Даниилов, Леонтиев, Петров.Знаменательные событияВ 1874 году русский электротехник Александр Лодыгин получил "привилегию" – другими словами патент – на нитевую лампу накаливания. В качестве нити он использовал угольный стержень, который особым образом прокаливался в вакууме. Лампа Томаса Эдисона будет запатентована только через пять лет.В 1922 году прошел первый матч команды Московско-Казанской железной дороги ("Казанка") против Измайловского клуба спорта. С тех пор команда известна как "Локомотив".В 1965 году на экраны советских кинотеатров вышел знаменитый комедийный фильм Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".В 1980 году в Советском Союзе состоялся запуск космического корабля Союз-37. В составе экипажа впервые находился космонавт из Азии – вьетнамец Фам Туан.В 2002 году на берег острова Тасмания выбросило гигантского кальмара. Морское чудовище весило не менее 250 кг, а длина его щупалец превышала 15 метров. До этого существование гигантских кальмаров считалось фантазиями.Кто родилсяВ 1859 году родился русский ботаник и химик, основоположник школы физиологов и биохимиков растений Владимир Палладин. Он стал одним из создателей теории дыхания растений. В 1917-1920 годах жил и работал сначала в Харькове, потом в Крыму, в Таврическом университете. В 1919 году был назначен директором Никитского ботанического сада.В 1884 году родился немецкий актер Эмиль Яннингс, первый в истории лауреат премии "Оскар" за лучшую мужскую роль.В 1915 году на свет появился советский поэт Михаил Матусовский. Известен как автор стихотворений к ряду известных песен – "Баллада о солдате", "Березовый сок", "Вместе весело шагать", "Вологда", "Крейсер "Аврора", "Московские окна", "На безымянной высоте" и других.В 1946 году родился советский и российский киноактер и кинорежиссер Александр Кайдановский. Среди его известных ролей – Константин в "Детях Ванюшина", доктор Вольф в "Крахе инженера Гарина", Виссарион Белинский в "Былом и думах" и другие.В 1989 году родился мальчик, который прославился на весь мир благодаря главной роли в киноэпопее "Гарри Поттер" – Дэниэл Рэдклифф. На экране впервые появился в 1999 году в телефильме "Дэвид Копперфилд". В том же году прошел кинопробы на роль Гарри Поттера. Благодаря роли в знаменитой картине в 2009 году был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый актер десятилетия.А еще в этот день день рождения у актера балета Валерия Михайловского, актера и телеведущего Александра Олешко, видеоблогера и певицы Клавы Коки.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/16/1139061626_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0121823c560a295975e4022520901388.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости, россия, в мире, история, наука и технологии, культура, кино
Какой сегодня праздник: 23 июля

Что празднуют в России и в мире во вторник, 23 июля

00:00 23.07.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПриморский океанариум на острове Русский
Приморский океанариум на острове Русский - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В этот день под эгидой ООН отмечается Всемирный день китов и дельфинов, Александр Лодыгин получил патент на лампу накаливания, была основана футбольная команда "Локомотив". А еще 23 июля родились актер Александр Кайдановский и знаменитый "мальчик, который выжил" – Дэниел Рэдклифф.

Что празднуют в мире

С 1986 года 23 июля а планете отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Праздник был учрежден Международной китобойной комиссией, поскольку в этот день в 1982 году организация проголосовала за полный запрет добычи китов. Единственная страна, сохранившая сегодня за собой право добычи китов – Япония. Вопреки санкциям там продолжают охотиться на этих млекопитающих, маскируя добычу под "научные цели".
В России 23 июля отмечается День дачника. Праздник неофициальный, но горячо любимый миллионами россиян. Считается, что первые дачи в России появились еще при Петре I, но массовым явлением дачная жизнь стала в советское время.
Еще сегодня можно отметить День кондитерской посыпки, День великолепной бабушки или День письма. Именины у Антониев, Александров, Даниилов, Леонтиев, Петров.

Знаменательные события

В 1874 году русский электротехник Александр Лодыгин получил "привилегию" – другими словами патент – на нитевую лампу накаливания. В качестве нити он использовал угольный стержень, который особым образом прокаливался в вакууме. Лампа Томаса Эдисона будет запатентована только через пять лет.
В 1922 году прошел первый матч команды Московско-Казанской железной дороги ("Казанка") против Измайловского клуба спорта. С тех пор команда известна как "Локомотив".
В 1965 году на экраны советских кинотеатров вышел знаменитый комедийный фильм Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".
В 1980 году в Советском Союзе состоялся запуск космического корабля Союз-37. В составе экипажа впервые находился космонавт из Азии – вьетнамец Фам Туан.
В 2002 году на берег острова Тасмания выбросило гигантского кальмара. Морское чудовище весило не менее 250 кг, а длина его щупалец превышала 15 метров. До этого существование гигантских кальмаров считалось фантазиями.

Кто родился

В 1859 году родился русский ботаник и химик, основоположник школы физиологов и биохимиков растений Владимир Палладин. Он стал одним из создателей теории дыхания растений. В 1917-1920 годах жил и работал сначала в Харькове, потом в Крыму, в Таврическом университете. В 1919 году был назначен директором Никитского ботанического сада.
В 1884 году родился немецкий актер Эмиль Яннингс, первый в истории лауреат премии "Оскар" за лучшую мужскую роль.
В 1915 году на свет появился советский поэт Михаил Матусовский. Известен как автор стихотворений к ряду известных песен – "Баллада о солдате", "Березовый сок", "Вместе весело шагать", "Вологда", "Крейсер "Аврора", "Московские окна", "На безымянной высоте" и других.
В 1946 году родился советский и российский киноактер и кинорежиссер Александр Кайдановский. Среди его известных ролей – Константин в "Детях Ванюшина", доктор Вольф в "Крахе инженера Гарина", Виссарион Белинский в "Былом и думах" и другие.
В 1989 году родился мальчик, который прославился на весь мир благодаря главной роли в киноэпопее "Гарри Поттер" – Дэниэл Рэдклифф. На экране впервые появился в 1999 году в телефильме "Дэвид Копперфилд". В том же году прошел кинопробы на роль Гарри Поттера. Благодаря роли в знаменитой картине в 2009 году был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый актер десятилетия.
А еще в этот день день рождения у актера балета Валерия Михайловского, актера и телеведущего Александра Олешко, видеоблогера и певицы Клавы Коки.
Праздники и памятные датыОбществоНовостиРоссияВ миреИсторияНаука и технологииКультураКино
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Шквал и град накроют Крым во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 23 июля
23:21Главное за день: 22 июля
23:19Группу пропавших детей нашли в горах Северной Осетии
23:10Что будет с Арктикой – Пентагон озвучил обновленную стратегию США
22:33Shaman стал Заслуженным артистом России – указ Путина
22:29Когда Киев получит первый транш из доходов от российских активов
22:24За маткапитал можно построить дом – Путин подписал закон
22:14Главные новости Крыма: 22 июля
21:56Ремонт дорог в Севастополе – когда закончат работы
21:38Бьют из HIMARS и кассетами: в Донбассе выросло число раненых
21:16Раненную на Херсонщине 4-летнюю девочку отправили на лечение в Крым
21:09Обстановка у Крымского моста к вечеру понедельника – оперативные данные
20:52Вечная память героям: Севастополь простился с погибшими бойцами СВО
20:36Красная печать в свидетельстве о рождении: как поставить в Крыму
20:11Мужчина умер в реанимации после атаки дрона на авто под Шебекино
19:59Десять детей потерялись в горах Северной Осетии
19:46Гособоронзаказ под контролем – Путин подписал закон
19:31Авария на скважине – в Керчи сутки не будет воды
19:13В Салгире массово гибнет рыба – пострадал краснокнижный крымский усач
Лента новостейМолния