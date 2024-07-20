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Ситуация у Крымского моста – очередь растет с двух сторон
Ситуация у Крымского моста – очередь растет с двух сторон - РИА Новости Крым, 20.07.2024
Ситуация у Крымского моста – очередь растет с двух сторон
Пробки перед Крымским мостом продолжают расти. К полудню в очереди с обеих сторон мостового перехода скопились 462 машины. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 20.07.2024
2024-07-20T12:11
2024-07-20T12:11
2024-07-20T12:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Пробки перед Крымским мостом продолжают расти. К полудню в очереди с обеих сторон мостового перехода скопились 462 машины. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очереди перед мостовым переходом стали расти с 4 часов утра 20 июля. К 6:00 досмотра со стороны Кубани ожидали 340 машин. К 9:00 проезда ожидали уже 400 автомобилей.Проезжать по мостовому переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута – 387 км. Преодолеть путь можно примерно за 7 часов.
https://crimea.ria.ru/20240702/v-krym-na-mashine-kak-bystro-proekhat-po-krymskomu-mostu-1138523488.html
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Ситуация у Крымского моста – очередь растет с двух сторон
Проезда по Крымскому мосту ждут 462 машины из Керчи и Тамани