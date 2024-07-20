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Крымский мост сейчас – оперативные данные об очередях и времени ожидания - РИА Новости Крым, 20.07.2024
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Крымский мост сейчас – оперативные данные об очередях и времени ожидания
Крымский мост сейчас – оперативные данные об очередях и времени ожидания - РИА Новости Крым, 20.07.2024
Крымский мост сейчас – оперативные данные об очередях и времени ожидания
Утром в субботу пробки перед досмотровыми пунктами у Крымского моста продолжают расти. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 20.07.2024
2024-07-20T09:19
2024-07-20T09:19
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Утром в субботу пробки перед досмотровыми пунктами у Крымского моста продолжают расти. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом выезд из Крыма остается свободным – со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Очереди перед мостовым переходом стали расти с 4 часов утра. К 6:00 досмотра со стороны Кубани ожидали 340 машин. Проезжать по мостовому переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута – 387 км. Преодолеть путь можно примерно за 7 часов.
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост сейчас – оперативные данные об очередях и времени ожидания

Перед Крымским мостом проезда ждут 400 машин со стороны Тамани

09:19 20.07.2024
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Утром в субботу пробки перед досмотровыми пунктами у Крымского моста продолжают расти. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 09:00 в очереди со стороны Тамани находится 400 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
При этом выезд из Крыма остается свободным – со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
Очереди перед мостовым переходом стали расти с 4 часов утра. К 6:00 досмотра со стороны Кубани ожидали 340 машин.
Проезжать по мостовому переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута – 387 км. Преодолеть путь можно примерно за 7 часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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