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Крымский мост сейчас – оперативные данные об очередях и времени ожидания

Крымский мост сейчас – оперативные данные об очередях и времени ожидания - РИА Новости Крым, 20.07.2024

Крымский мост сейчас – оперативные данные об очередях и времени ожидания

Утром в субботу пробки перед досмотровыми пунктами у Крымского моста продолжают расти. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 20.07.2024

2024-07-20T09:19

2024-07-20T09:19

2024-07-20T09:19

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Утром в субботу пробки перед досмотровыми пунктами у Крымского моста продолжают расти. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом выезд из Крыма остается свободным – со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Очереди перед мостовым переходом стали расти с 4 часов утра. К 6:00 досмотра со стороны Кубани ожидали 340 машин. Проезжать по мостовому переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута – 387 км. Преодолеть путь можно примерно за 7 часов.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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