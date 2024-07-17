https://crimea.ria.ru/20240717/v-sevastopole-vosstanovili-podachu-gaza-v-mnogokvartirnye-doma-1138942778.html

В Севастополе восстановили подачу газа в многоквартирные дома

В Севастополе восстановили подачу газа в многоквартирные дома - РИА Новости Крым, 17.07.2024

В Севастополе восстановили подачу газа в многоквартирные дома

В Севастополе возобновили газоснабжение по ряду адресов, нарушенное накануне из-за перегруза электросетей. Об этом сообщил и. о. заместителя губернатора региона РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T19:01

2024-07-17T19:01

2024-07-17T19:01

севастополь

газ

новости

евгений горлов

газоснабжение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили газоснабжение по ряду адресов, нарушенное накануне из-за перегруза электросетей. Об этом сообщил и. о. заместителя губернатора региона Евгений Горлов.Накануне в Севастополе были введены графики подачи электроэнергии и был отключен газ по ряду адресов в связи с перегрузом электрических сетей из-за аномальной жары.Из-за экстремально высоких температур и в связи с высокими уровнями потребления электроэнергии 18 июля возможны отключения электроэнергии по всей территории Республики Крым.

https://crimea.ria.ru/20240717/v-sevastopole-nachnut-otklyuchat-svet-v-krupnykh-torgovykh-tsentrakh-1138932596.html

севастополь

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2024

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севастополь, газ, новости, евгений горлов, газоснабжение