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В Севастополе восстановили подачу газа в многоквартирные дома - РИА Новости Крым, 17.07.2024
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В Севастополе восстановили подачу газа в многоквартирные дома
В Севастополе восстановили подачу газа в многоквартирные дома - РИА Новости Крым, 17.07.2024
В Севастополе восстановили подачу газа в многоквартирные дома
В Севастополе возобновили газоснабжение по ряду адресов, нарушенное накануне из-за перегруза электросетей. Об этом сообщил и. о. заместителя губернатора региона РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T19:01
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севастополь
газ
новости
евгений горлов
газоснабжение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили газоснабжение по ряду адресов, нарушенное накануне из-за перегруза электросетей. Об этом сообщил и. о. заместителя губернатора региона Евгений Горлов.Накануне в Севастополе были введены графики подачи электроэнергии и был отключен газ по ряду адресов в связи с перегрузом электрических сетей из-за аномальной жары.Из-за экстремально высоких температур и в связи с высокими уровнями потребления электроэнергии 18 июля возможны отключения электроэнергии по всей территории Республики Крым.
https://crimea.ria.ru/20240717/v-sevastopole-nachnut-otklyuchat-svet-v-krupnykh-torgovykh-tsentrakh-1138932596.html
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севастополь, газ, новости, евгений горлов, газоснабжение
В Севастополе восстановили подачу газа в многоквартирные дома

Подачу газа в многоквартирные дома по ряду адресов восстановили в Севастополе

19:01 17.07.2024
 
© Fotolia/ pioregur Газовая плита
Газовая плита
© Fotolia/ pioregur
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили газоснабжение по ряду адресов, нарушенное накануне из-за перегруза электросетей. Об этом сообщил и. о. заместителя губернатора региона Евгений Горлов.

"Подача газа в многоквартирные дома по адресам: ул Тараса Шевченко 49 (все корпуса), Комбрига Потапова 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 21, 23, 23-а, 29, 29-а, 29-б, 29-в, 31, 35 (все корпуса), 37 (все корпуса), Камышовое Шоссе 37 Б (все корпуса), Александра Маринеско 1-а (все корпуса) восстановлена в полном объеме", – написал он в своем Telegram-канале.

Накануне в Севастополе были введены графики подачи электроэнергии и был отключен газ по ряду адресов в связи с перегрузом электрических сетей из-за аномальной жары.
Из-за экстремально высоких температур и в связи с высокими уровнями потребления электроэнергии 18 июля возможны отключения электроэнергии по всей территории Республики Крым.
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