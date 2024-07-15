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Сухо и жарко: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 15.07.2024
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Сухо и жарко: погода в Крыму в понедельник
Сухо и жарко: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Сухо и жарко: погода в Крыму в понедельник
В понедельник Крым по-прежнему будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове ожидается аномально жаркая погода со средней суточной... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T00:01
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погода в крыму
крымская погода
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севастополь
ялта
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судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В понедельник Крым по-прежнему будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +34...+36 градусов.В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +21…+23 градуса, днем +33…+35.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +23...+26, днем +34...+36 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240710/kak-krymchanam-uberech-serdtse-v-zharu--rekomendatsii-kardiologa-1138718172.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сухо и жарко: погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник сохранится аномально жаркая сухая погода

00:01 15.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Феодосия
Города России. Феодосия - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В понедельник Крым по-прежнему будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Температура воздуха ночью +16…+21, на побережье до +26 градусов, днем +33…+38, в горах +27…+32 градуса. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +34...+36 градусов.
В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +21…+23 градуса, днем +33…+35.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +23...+26, днем +34...+36 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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22:03Главное за день: 14 июля
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