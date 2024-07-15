https://crimea.ria.ru/20240715/sukho-i-zharko-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1138842691.html

Сухо и жарко: погода в Крыму в понедельник

Сухо и жарко: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Сухо и жарко: погода в Крыму в понедельник

В понедельник Крым по-прежнему будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове ожидается аномально жаркая погода со средней суточной... РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T00:01

2024-07-15T00:01

2024-07-15T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В понедельник Крым по-прежнему будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +34...+36 градусов.В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +21…+23 градуса, днем +33…+35.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +23...+26, днем +34...+36 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240710/kak-krymchanam-uberech-serdtse-v-zharu--rekomendatsii-kardiologa-1138718172.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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