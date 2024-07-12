https://crimea.ria.ru/20240712/krymskiy-most-vremya-ozhidaniya-v-ocheredi-vyroslo-1138800111.html

Крымский мост: время ожидания в очереди выросло

Крымский мост: время ожидания в очереди выросло - РИА Новости Крым, 12.07.2024

Крымский мост: время ожидания в очереди выросло

Очередь на проезд по Крымскому мосту выросла до 830 автомобилей. Ожидание составляет около трех часов, сообщает Telegram-канал оперативно информации о ситуации... РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T16:13

2024-07-12T16:13

2024-07-12T16:14

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Очередь на проезд по Крымскому мосту выросла до 830 автомобилей. Ожидание составляет около трех часов, сообщает Telegram-канал оперативно информации о ситуации на мосту. При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.Летом в период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив.Сейчас проезжать по Крымскому мосту разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, попасть из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Преодолеть этот путь можно примерно за семь часов.

https://crimea.ria.ru/20240702/v-krym-na-mashine-kak-bystro-proekhat-po-krymskomu-mostu-1138523488.html

крымский мост

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, крым, керчь, тамань, новости крыма