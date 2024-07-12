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Крымский мост: время ожидания в очереди выросло - РИА Новости Крым, 12.07.2024
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Крымский мост: время ожидания в очереди выросло
Крымский мост: время ожидания в очереди выросло - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Крымский мост: время ожидания в очереди выросло
Очередь на проезд по Крымскому мосту выросла до 830 автомобилей. Ожидание составляет около трех часов, сообщает Telegram-канал оперативно информации о ситуации... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T16:13
2024-07-12T16:14
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
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тамань
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Очередь на проезд по Крымскому мосту выросла до 830 автомобилей. Ожидание составляет около трех часов, сообщает Telegram-канал оперативно информации о ситуации на мосту. При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.Летом в период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив.Сейчас проезжать по Крымскому мосту разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, попасть из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Преодолеть этот путь можно примерно за семь часов.
https://crimea.ria.ru/20240702/v-krym-na-mashine-kak-bystro-proekhat-po-krymskomu-mostu-1138523488.html
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крымский мост, транспорт, логистика, крым, керчь, тамань, новости крыма
Крымский мост: время ожидания в очереди выросло

На Крымском мосту в очереди стоят более 800 авто

16:13 12.07.2024 (обновлено: 16:14 12.07.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Очередь на проезд по Крымскому мосту выросла до 830 автомобилей. Ожидание составляет около трех часов, сообщает Telegram-канал оперативно информации о ситуации на мосту.
"По состоянию на 16.00, в очереди со стороны Керчи находятся 830 транспортных средств. Ожидание около трех часов", - говорится в сообщении.
При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.
Летом в период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив.
Сейчас проезжать по Крымскому мосту разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, попасть из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Преодолеть этот путь можно примерно за семь часов.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаКрымКерчьТаманьНовости Крыма
 
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