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Крымский мост: время ожидания в очереди выросло
Крымский мост: время ожидания в очереди выросло - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Крымский мост: время ожидания в очереди выросло
Очередь на проезд по Крымскому мосту выросла до 830 автомобилей. Ожидание составляет около трех часов, сообщает Telegram-канал оперативно информации о ситуации... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T16:13
2024-07-12T16:13
2024-07-12T16:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Очередь на проезд по Крымскому мосту выросла до 830 автомобилей. Ожидание составляет около трех часов, сообщает Telegram-канал оперативно информации о ситуации на мосту. При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.Летом в период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив.Сейчас проезжать по Крымскому мосту разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, попасть из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Преодолеть этот путь можно примерно за семь часов.
https://crimea.ria.ru/20240702/v-krym-na-mashine-kak-bystro-proekhat-po-krymskomu-mostu-1138523488.html
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, крым, керчь, тамань, новости крыма
Крымский мост: время ожидания в очереди выросло
На Крымском мосту в очереди стоят более 800 авто
16:13 12.07.2024 (обновлено: 16:14 12.07.2024)