https://crimea.ria.ru/20240711/zabytaya-istoriya-goroda-geroya-83-goda-s-nachala-oborony-kieva-ot-fashistov-1138772819.html

Забытая история города-героя: 83 года с начала обороны Киева от фашистов

Забытая история города-героя: 83 года с начала обороны Киева от фашистов - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Забытая история города-героя: 83 года с начала обороны Киева от фашистов

11 июля 1941 года началась героическая оборона Киева от немецко-фашистских захватчиков, сотни киевлян-добровольцев вступали в ряды Красной Армии или возводили... РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T15:28

2024-07-11T15:28

2024-07-11T15:28

история

киев

память

великая отечественная война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. 11 июля 1941 года началась героическая оборона Киева от немецко-фашистских захватчиков, сотни киевлян-добровольцев вступали в ряды Красной Армии или возводили оборонительные рубежи. МИД РФ вспоминает знаковые моменты истории города-героя, о которой на Украине потомки защитников сегодня забыли, предав память о подвиге. Берег левый, берег правый…Узкие улицы, мосты и реки стали серьезными преградами для врага, навстречу которому вышли несравнимо меньшие по численности, но мужественные и самоотверженные силы киевлян. Силы обороны Киева из числа красноармейцев и местных жителей превратили город в крепость."Значимым моментом 11 июля 1941 года стала оборона Брестского моста – стратегически важной точки, связывающей правый и левый берега Днепра. Советские солдаты сражались с необыкновенной отвагой, заставившей врага дрогнуть и отступить", – отмечают в ведомстве.В ряды Красной Армии тогда выступили более 200 тысяч жителей города.Беспримерный героизмВ министерстве сообщили, что в архивах сохранилось множество свидетельств беспримерного героизма как военнослужащих, так и гражданских людей, на передовой и в тылу – свыше 160 тысяч ежедневно работали на строительстве оборонительных рубежей.Так, в донесении от 13 августа 1941 года сообщалось о подвиге ефрейтора Георгия Никитина, который первыми же выстрелами из орудия уничтожил четыре танка"Когда орудие было подбито, Никитин перебежал к другому и помогал расчету вести огонь. Второе орудие вышло из строя. Никитин бросился к орудию первого взвода и из него уничтожил еще пять танков. На поле боя стояли изуродованные и дымящиеся девять танков противника. Вражеский снаряд прервал жизнь героя Никитина", – говорится в документе.Еще в одном из документов рассказывается о самоотверженности совсем юной киевлянки, 16-летней дочери кузнеца завода "Арсенал" Леоноре Скворчинской. В период действий подвижной группы 26-й армии девушка во время бомбежки авиацией противника выносила раненых в укрытия."Бесстрашная патриотка родины Скворчинская спасла жизнь десятками бойцов и командиров", – приводят в МИД слова их архива.Звания Герой достоинЗащитники Киева сражались до последнего патрона. Оборона длилась более двух месяцев, после чего нацисты оккупировали город на 778 дней.Киев был освобожден от немецко-фашистских захвачиков 6 ноября 1943 года в результате киевской наступательной операции. Бойцов Красной армии жители города встречали с ликованием.За проявленную непоколебимость духа и преданность советской Родине Киев был удостоен звания Города-героя.Читайте также на РИА Новости Крым:Апогей Волынской резни: кровавое воскресенье 11 июля 1943 года250 дней и ночей: героическая оборона Севастополя в цифрах Десять лет трагедии в Одессе: рассказ горевших в Доме профсоюзов

киев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, киев, память, великая отечественная война