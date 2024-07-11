https://crimea.ria.ru/20240711/zabytaya-istoriya-goroda-geroya-83-goda-s-nachala-oborony-kieva-ot-fashistov-1138772819.html
Забытая история города-героя: 83 года с начала обороны Киева от фашистов
Забытая история города-героя: 83 года с начала обороны Киева от фашистов - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Забытая история города-героя: 83 года с начала обороны Киева от фашистов
11 июля 1941 года началась героическая оборона Киева от немецко-фашистских захватчиков, сотни киевлян-добровольцев вступали в ряды Красной Армии или возводили... РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T15:28
2024-07-11T15:28
2024-07-11T15:28
история
киев
память
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. 11 июля 1941 года началась героическая оборона Киева от немецко-фашистских захватчиков, сотни киевлян-добровольцев вступали в ряды Красной Армии или возводили оборонительные рубежи. МИД РФ вспоминает знаковые моменты истории города-героя, о которой на Украине потомки защитников сегодня забыли, предав память о подвиге. Берег левый, берег правый…Узкие улицы, мосты и реки стали серьезными преградами для врага, навстречу которому вышли несравнимо меньшие по численности, но мужественные и самоотверженные силы киевлян. Силы обороны Киева из числа красноармейцев и местных жителей превратили город в крепость."Значимым моментом 11 июля 1941 года стала оборона Брестского моста – стратегически важной точки, связывающей правый и левый берега Днепра. Советские солдаты сражались с необыкновенной отвагой, заставившей врага дрогнуть и отступить", – отмечают в ведомстве.В ряды Красной Армии тогда выступили более 200 тысяч жителей города.Беспримерный героизмВ министерстве сообщили, что в архивах сохранилось множество свидетельств беспримерного героизма как военнослужащих, так и гражданских людей, на передовой и в тылу – свыше 160 тысяч ежедневно работали на строительстве оборонительных рубежей.Так, в донесении от 13 августа 1941 года сообщалось о подвиге ефрейтора Георгия Никитина, который первыми же выстрелами из орудия уничтожил четыре танка"Когда орудие было подбито, Никитин перебежал к другому и помогал расчету вести огонь. Второе орудие вышло из строя. Никитин бросился к орудию первого взвода и из него уничтожил еще пять танков. На поле боя стояли изуродованные и дымящиеся девять танков противника. Вражеский снаряд прервал жизнь героя Никитина", – говорится в документе.Еще в одном из документов рассказывается о самоотверженности совсем юной киевлянки, 16-летней дочери кузнеца завода "Арсенал" Леоноре Скворчинской. В период действий подвижной группы 26-й армии девушка во время бомбежки авиацией противника выносила раненых в укрытия."Бесстрашная патриотка родины Скворчинская спасла жизнь десятками бойцов и командиров", – приводят в МИД слова их архива.Звания Герой достоинЗащитники Киева сражались до последнего патрона. Оборона длилась более двух месяцев, после чего нацисты оккупировали город на 778 дней.Киев был освобожден от немецко-фашистских захвачиков 6 ноября 1943 года в результате киевской наступательной операции. Бойцов Красной армии жители города встречали с ликованием.За проявленную непоколебимость духа и преданность советской Родине Киев был удостоен звания Города-героя.Читайте также на РИА Новости Крым:Апогей Волынской резни: кровавое воскресенье 11 июля 1943 года250 дней и ночей: героическая оборона Севастополя в цифрах Десять лет трагедии в Одессе: рассказ горевших в Доме профсоюзов
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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история, киев, память, великая отечественная война
Забытая история города-героя: 83 года с начала обороны Киева от фашистов
11 июля 1941 года началась героическая оборона Киева – МИД РФ вспоминает знаковые моменты
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. 11 июля 1941 года началась героическая оборона Киева от немецко-фашистских захватчиков, сотни киевлян-добровольцев вступали в ряды Красной Армии или возводили оборонительные рубежи. МИД РФ вспоминает знаковые моменты истории города-героя, о которой на Украине потомки защитников сегодня забыли, предав память о подвиге.
Берег левый, берег правый…
Узкие улицы, мосты и реки стали серьезными преградами для врага, навстречу которому вышли несравнимо меньшие по численности, но мужественные и самоотверженные силы киевлян. Силы обороны Киева из числа красноармейцев и местных жителей превратили город в крепость.
"Значимым моментом 11 июля 1941 года стала оборона Брестского моста – стратегически важной точки, связывающей правый и левый берега Днепра. Советские солдаты сражались с необыкновенной отвагой, заставившей врага дрогнуть и отступить", – отмечают в ведомстве.
В ряды Красной Армии тогда выступили более 200 тысяч жителей города.
"В неравном бою с захватчиком доблестные защитники советской Родины, постоянно нанося противнику контрудары, уничтожили свыше 100 тысяч солдат и офицеров и сковали 17 дивизий вермахта", – рассказали в МИД.
Беспримерный героизм
В министерстве сообщили, что в архивах сохранилось множество свидетельств беспримерного героизма как военнослужащих, так и гражданских людей, на передовой и в тылу – свыше 160 тысяч ежедневно работали на строительстве оборонительных рубежей.
Так, в донесении от 13 августа 1941 года сообщалось о подвиге ефрейтора Георгия Никитина, который первыми же выстрелами из орудия уничтожил четыре танка
"Когда орудие было подбито, Никитин перебежал к другому и помогал расчету вести огонь. Второе орудие вышло из строя. Никитин бросился к орудию первого взвода и из него уничтожил еще пять танков. На поле боя стояли изуродованные и дымящиеся девять танков противника. Вражеский снаряд прервал жизнь героя Никитина", – говорится в документе.
Еще в одном из документов рассказывается о самоотверженности совсем юной киевлянки, 16-летней дочери кузнеца завода "Арсенал" Леоноре Скворчинской. В период действий подвижной группы 26-й армии девушка во время бомбежки авиацией противника выносила раненых в укрытия.
"Бесстрашная патриотка родины Скворчинская спасла жизнь десятками бойцов и командиров", – приводят в МИД слова их архива.
Звания Герой достоин
Защитники Киева сражались до последнего патрона. Оборона длилась более двух месяцев, после чего нацисты оккупировали город на 778 дней.
Киев был освобожден от немецко-фашистских захвачиков 6 ноября 1943 года в результате киевской наступательной операции. Бойцов Красной армии жители города встречали с ликованием.
За проявленную непоколебимость духа и преданность советской Родине Киев был удостоен звания Города-героя.
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