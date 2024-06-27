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У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 27.06.2024
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У Крымского моста начала расти очередь
У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 27.06.2024
У Крымского моста начала расти очередь
Утром в четверг у Крымского моста начала образовываться автомобильная пробка. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T08:10
2024-06-27T08:16
ситуация на дорогах крыма
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крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Утром в четверг у Крымского моста начала образовываться автомобильная пробка. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет – въезд в Крым свободен.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
У Крымского моста начала расти очередь

Проезда по Крымскому мосту ожидают 43 машины со стороны Керчи

08:10 27.06.2024 (обновлено: 08:16 27.06.2024)
 
© Пресс-служба вице-премьера Марата ХуснуллинаКрымский мост полностью открыли после ремонта
Крымский мост полностью открыли после ремонта
© Пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Утром в четверг у Крымского моста начала образовываться автомобильная пробка. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"По данным на 8:00 в очереди со стороны Керчи находится 43 транспортных средства", - сказано в сообщении.
При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет – въезд в Крым свободен.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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