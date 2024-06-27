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У Крымского моста начала расти очередь

У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 27.06.2024

У Крымского моста начала расти очередь

Утром в четверг у Крымского моста начала образовываться автомобильная пробка. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T08:10

2024-06-27T08:10

2024-06-27T08:16

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Утром в четверг у Крымского моста начала образовываться автомобильная пробка. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет – въезд в Крым свободен.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма