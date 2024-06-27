https://crimea.ria.ru/20240627/pogoda-v-krymu-v-chetverg-1138180953.html

Погода в Крыму в четверг

Погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 27.06.2024

Погода в Крыму в четверг

В четверг в Крыму погода будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков.. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T00:00

2024-06-27T00:00

2024-06-27T00:00

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/02/1119866041_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_af76f844ff7d8240d59b5b475dfc6535.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму погода будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков.. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +28...+30.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +27…+29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +19...+21, днем от +27 до +30 градусов.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр