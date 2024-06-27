https://crimea.ria.ru/20240627/obrazovatelnyy-kredit-kak-s-pomoschyu-nego-oblegchit-uchebu-v-vuzakh-1138399862.html

Образовательный кредит: как с помощью него облегчить учебу в вузах

Образовательный кредит: как с помощью него облегчить учебу в вузах - РИА Новости Крым, 27.06.2024

Образовательный кредит: как с помощью него облегчить учебу в вузах

Недавно у старшеклассников прогремел последний звонок. Впереди выпускной, а для тех, кто решил продолжить образование – подача документов в вузы. Что делать,... РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T14:02

2024-06-27T14:02

2024-06-27T14:02

рнкб (пао)

кредит

банк

образование в крыму и севастополе

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Недавно у старшеклассников прогремел последний звонок. Впереди выпускной, а для тех, кто решил продолжить образование – подача документов в вузы. Что делать, если не удалось поступить на бюджетное место? Оплачивать обучение могут себе позволить далеко не все. В этом случае можно воспользоваться образовательным кредитом с государственной поддержкой. В этом материале расскажем, как его получить и в чем особенности такого кредита.Что дает образовательный кредитС помощью образовательного кредита каждый студент может самостоятельно оплатить свое обучение в любом российском вузе с действующей лицензией и аккредитацией РФ. Кредит предоставляется в рамках госпрограммы РФ "О государственной поддержке образовательного кредитования", утвержденной постановлением правительства РФ 15.09.2020 № 1448.По условиям госпрограммы процентная ставка для получателя кредита остается фиксированной на весь срок кредитования и составляет 3%, остальную часть процентов банку выплачивает государство."Ставка 3% годовых субсидируется государством. Погашение кредита подразумевает льготный период не только на весь срок обучения, но и на следующие девять месяцев после него. Это сделано, чтобы выпускник успел найти работу. На протяжении льготного периода студент может не погашать основной долг, а только часть процентов по кредиту: первый год – 40% от начисленных процентов, второй год – 60%, начиная с третьего года, платежи по погашению текущих процентов осуществляются в полном объеме. Только через 9 месяцев после окончания учёбы начнется погашение основного долга", – пояснили эксперты РНКБ Банка.Оформить кредит может любой учащийся высшего или профессионального учебного заведения в возрасте от 14 лет, который заключил с учебным заведением договор об оказании платных образовательных услуг. Для оформления такого кредита понадобится только паспорт РФ, номер СНИЛС и договор с учебным заведением (если заемщику меньше 18 лет, необходимо письменное согласие одного из родителей). При этом справка о доходах не требуется.Размер образовательного кредита определяется банком на основе стоимости, указанной в договоре с учебным заведением об оказании платных образовательных услуг. При этом сумма кредита не должна превышать стоимости обучения. Кредит можно взять на оплату любого периода учебы, как с первого курса после поступления, так и с последующих курсов для продолжения обучения. Например, один семестр, год или все обучение целиком и для любой формы обучения – очная, заочная, очно-заочная, в том числе дистанционная.Минусы и плюсы кредитаПрежде всего плюс такого кредитования - в выгодных условиях. Определенная государством для учащегося-заемщика ставка в 3% годовых является очень небольшой. Если оформлять образовательный кредит без господдержки, ставка будет существенно выше. Льготный период покрывает все время учебы в вузе или ссузе плюс 9 месяцев, срок выплаты займа после окончания вуза составляет 15 лет. Однако обычно кредит гасят досрочно.Другой плюс заключается в том, что кредит предоставляют для разных образовательных целей. Например, им можно оплатить не только классическое очное обучение в вузе, но и дистанционное или заочное образование, второе высшее образование.Если у вас уже есть диплом вуза, целевой кредит можно оформить для получения и второго, и третьего высшего образования. Кроме того, кредит можно продлить, если вы решили перейти на следующую ступень образования: например, из бакалавриата в магистратуру.Как мы уже говорили, студент может взять этот кредит самостоятельно без предоставления справок о доходах (если студенту меньше 18 лет, понадобится согласие одного из родителей). Это делает заем доступным почти для любого потребителя независимо от его финансового положения. Также студент почти не ограничен в выборе учебного заведения. Можно выбрать любые вузы или колледжи в любом регионе России с действующей лицензией и аккредитацией РФ.Образовательный кредит прививает ответственное отношение к учебе. Такие студенты более трудолюбивы, реже пропускают занятия и стараются получить высокие оценки во время сессий.К условным минусам образовательного кредита с господдержкой можно отнести то, что требуемые для его оформления в банке документы студент должен собрать сам, кредит оформляется только на него. В том числе, нужно обязательно заключить договор с выбранным учебным заведением.При этом, выбирая вуз или колледж, необходимо оценить свои возможности, рынок труда и просчитать риски. Зачем брать в долг деньги на получение образования, которое вам вряд ли пригодится в жизни?Сложности может вызвать и то, что образовательные кредиты с господдержкой выдают лишь некоторые финансовые организации. На сегодняшний день это Сбербанк, Алмазэргиэнбанк и Т-Банк и РНКБ Банк.Возврат денежных средствВозврат денежных средств, которые были получены на образование, происходит согласно графику платежей, как и в случае с обычным кредитом. Однако в процессе обучения могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Например, вынужденный академический отпуск по болезни или по уходу за ребенком, перевод на бюджетное место или исключение из образовательного учреждения.Если студент решил взять академический отпуск, то все льготы по кредиту сохраняются, а выплаты производятся по ранее установленному графику. Либо можно запросить в банке продление льготного периода на один год. Для этого нужно будет предоставить подтверждающие документы, а пройти такую процедуру можно только один раз за весь период кредитования.Если студент собирается переходить на бюджетное место, то все льготы по кредиту так же сохраняются, а погашать нужно будет только ту сумму, которая была потрачена на обучение. При этом льготный период на выплату займа после окончания заведения сохранится в полном объеме.Кроме того, при переводе в другой филиал образовательного учреждения, другой вуз или колледж, когда стоимость обучения изменяется, тоже стоит обращаться в банк. Там можно запросить увеличение суммы кредита, а при необходимости и сроков погашения. Для прохождения процедуры нужно предоставить соответствующие документы.Возврат заемных денежных средств по образовательному кредиту происходит с постепенным увеличением ежемесячного платежа. А досрочное погашение возможно на любом этапе без начисления штрафов и с предоставлением перерасчета процентов.Пересматривается льготный кредит только в том случае, если студент бросил учебу или его отчислили. Тогда кредит становится обычным потребительским, льготный период уже не действует. Банк пересмотрит условия договора, в том числе процентную ставку.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), кредит, банк, образование в крыму и севастополе