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Крымский мост: снова выросла очередь - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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Крымский мост: снова выросла очередь
Крымский мост: снова выросла очередь - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Крымский мост: снова выросла очередь
У Крымского моста во вторник днем скопилась очередь из 100 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T15:05
2024-06-25T15:06
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. У Крымского моста во вторник днем скопилась очередь из 100 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. В приоритетном порядке переправляются грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. В рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности Керченская переправа работает в светлое время суток.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост: снова выросла очередь

На Крымском мосту проезда ждут 100 машин

15:05 25.06.2024 (обновлено: 15:06 25.06.2024)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. У Крымского моста во вторник днем скопилась очередь из 100 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"По состоянию на 15:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 100 транспортных средств", – сказано в сообщении.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. В приоритетном порядке переправляются грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. В рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности Керченская переправа работает в светлое время суток.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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