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Святое триединство: православные празднуют Троицу - РИА Новости Крым, 23.06.2024
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Святое триединство: православные празднуют Троицу
Святое триединство: православные празднуют Троицу - РИА Новости Крым, 23.06.2024
Святое триединство: православные празднуют Троицу
Троица в 2024 году выпадает на 23 июня. В этот день Церковь вспоминает сошествие Святого Духа на апостолов. Событие произошло на пятидесятый день после Пасхи,... РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T08:05
2024-06-23T08:05
троица
православие
религия
новости
крым
общество
праздники и памятные даты
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Троица в 2024 году выпадает на 23 июня. В этот день Церковь вспоминает сошествие Святого Духа на апостолов. Событие произошло на пятидесятый день после Пасхи, поэтому изначальное название праздника – Пятидесятница.После Вознесения Христа апостолы и Богоматерь находились в Иерусалиме, где и произошло событие, описанное в книге Деяний святых апостолов: "...были единодушно вместе. И вдруг раздался с неба шум, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и опустились по одному на каждого из них. И наполнились все Духа Святаго, и начали говорить на других языках".После этого апостол Петр обратился к народу с проповедью. До этого простой рыбак, он стал говорить так, что после его слов около трех тысяч человек уверовали во Христа и приняли крещение. Этот день считается Днем рождения Церкви.Пятидесятница является самым древним из двунадесятых праздников (Пасха по своему значению выделяется особо и в число двунадесятых праздников не входит). Упоминания о Пятидесятнице встречаются во II-III веках.А вот Днем Святой Троицы дату стали называть значительно позже – примерно с 14 века. Наименование связано с тем, что к воспоминанию о сошествии Святого Духа в богослужебные тексты добавляется прославление Триединого Бога. Это один из важных и таинственных догматов христианской веры, который гласит, что Бог един по существу, но троичен в лицах: Отец, Сын и Святой Дух.Богослужения Святой Троицы – одни из самых красивых в году. Храмы принято украшать ветками берtз и других деревьев, а полы устилают травой. Священники служат в облачении зеленого цвета.В Пятидесятницу сразу же после Литургии служат великую вечерню, во время которой священник читает три молитвы – о Церкви, о спасении молящихся и о упокоении душ усопших. Все в храме в это время становятся на колени.
https://crimea.ria.ru/20240622/kak-v-toplovskom-monastyre-kryma-gotovyatsya-k-troitse---fotoreportazh-1138294531.html
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троица, православие, религия, новости, крым, общество, праздники и памятные даты
Святое триединство: православные празднуют Троицу

Троица – когда отмечается и в чем смысл праздника

08:05 23.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТроица
Троица - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Троица в 2024 году выпадает на 23 июня. В этот день Церковь вспоминает сошествие Святого Духа на апостолов. Событие произошло на пятидесятый день после Пасхи, поэтому изначальное название праздника – Пятидесятница.
После Вознесения Христа апостолы и Богоматерь находились в Иерусалиме, где и произошло событие, описанное в книге Деяний святых апостолов: "...были единодушно вместе. И вдруг раздался с неба шум, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и опустились по одному на каждого из них. И наполнились все Духа Святаго, и начали говорить на других языках".
После этого апостол Петр обратился к народу с проповедью. До этого простой рыбак, он стал говорить так, что после его слов около трех тысяч человек уверовали во Христа и приняли крещение. Этот день считается Днем рождения Церкви.
Пятидесятница является самым древним из двунадесятых праздников (Пасха по своему значению выделяется особо и в число двунадесятых праздников не входит). Упоминания о Пятидесятнице встречаются во II-III веках.
А вот Днем Святой Троицы дату стали называть значительно позже – примерно с 14 века. Наименование связано с тем, что к воспоминанию о сошествии Святого Духа в богослужебные тексты добавляется прославление Триединого Бога. Это один из важных и таинственных догматов христианской веры, который гласит, что Бог един по существу, но троичен в лицах: Отец, Сын и Святой Дух.
Богослужения Святой Троицы – одни из самых красивых в году. Храмы принято украшать ветками берtз и других деревьев, а полы устилают травой. Священники служат в облачении зеленого цвета.
В Пятидесятницу сразу же после Литургии служат великую вечерню, во время которой священник читает три молитвы – о Церкви, о спасении молящихся и о упокоении душ усопших. Все в храме в это время становятся на колени.
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Заголовок открываемого материала
08:05Святое триединство: православные празднуют Троицу
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07:07Крымский мост: с утра воскресенья перед досмотровыми пунктами очередь
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