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Отбой воздушной тревоги в Севастополе

Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.06.2024

Отбой воздушной тревоги в Севастополе

В Севастополе отменили воздушную тревогу. В городе перестал звучать звуковой сигнал оповещения населения. Информацию об отмене опасности в своем Telegram-канале РИА Новости Крым, 23.06.2024

2024-06-23T22:13

2024-06-23T22:13

2024-06-23T22:17

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. В городе перестал звучать звуковой сигнал оповещения населения. Информацию об отмене опасности в своем Telegram-канале подтвердил губернатор города Михаил Развожаев.Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя" сообщила о возобновлении работы морского и наземного общественного транспорта.Жители и гости в Севастополе узнает об угрозе атаки с воздуха посредством городской системы оповещения сразу же после того, как военные сообщают руководству города о вражеских пусках и опасности для региона.Информацию дублирует губернатор Севастополя в своем Telegram-канале. Здесь же он публикует сведения о результатах атак в случае повреждения зданий или пострадавших.В последнее время глава города призывает жителей быть осторожными в связи с возможным обнаружением так называемых суббоеприпасов, которые могут оставаться на земле после уничтожения ПВО воздушных целей противника. Трогать их категорически запрещено. При обнаружении необходимо звонить по номеру 112, специалисты оперативно выедут по адресу.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, атаки всу на крым