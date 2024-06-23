Рейтинг@Mail.ru
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240623/otboy-vozdushnoy-trevogi-v-sevastopole-1137763086.html
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.06.2024
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
В Севастополе отменили воздушную тревогу. В городе перестал звучать звуковой сигнал оповещения населения. Информацию об отмене опасности в своем Telegram-канале РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T22:13
2024-06-23T22:17
севастополь
михаил развожаев
воздушная тревога в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
атаки всу на крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_0:209:2896:1838_1920x0_80_0_0_8241c7c021bd355db332589bb54e97ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. В городе перестал звучать звуковой сигнал оповещения населения. Информацию об отмене опасности в своем Telegram-канале подтвердил губернатор города Михаил Развожаев.Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя" сообщила о возобновлении работы морского и наземного общественного транспорта.Жители и гости в Севастополе узнает об угрозе атаки с воздуха посредством городской системы оповещения сразу же после того, как военные сообщают руководству города о вражеских пусках и опасности для региона.Информацию дублирует губернатор Севастополя в своем Telegram-канале. Здесь же он публикует сведения о результатах атак в случае повреждения зданий или пострадавших.В последнее время глава города призывает жителей быть осторожными в связи с возможным обнаружением так называемых суббоеприпасов, которые могут оставаться на земле после уничтожения ПВО воздушных целей противника. Трогать их категорически запрещено. При обнаружении необходимо звонить по номеру 112, специалисты оперативно выедут по адресу.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_7246ed8a63c27d52fed56a3e064c349a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, атаки всу на крым
Отбой воздушной тревоги в Севастополе

В Севастополе отменили воздушную тревогу – губернатор

22:13 23.06.2024 (обновлено: 22:17 23.06.2024)
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. В городе перестал звучать звуковой сигнал оповещения населения. Информацию об отмене опасности в своем Telegram-канале подтвердил губернатор города Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!", – сообщил губернатор.
Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя" сообщила о возобновлении работы морского и наземного общественного транспорта.
Жители и гости в Севастополе узнает об угрозе атаки с воздуха посредством городской системы оповещения сразу же после того, как военные сообщают руководству города о вражеских пусках и опасности для региона.
Информацию дублирует губернатор Севастополя в своем Telegram-канале. Здесь же он публикует сведения о результатах атак в случае повреждения зданий или пострадавших.
В последнее время глава города призывает жителей быть осторожными в связи с возможным обнаружением так называемых суббоеприпасов, которые могут оставаться на земле после уничтожения ПВО воздушных целей противника. Трогать их категорически запрещено. При обнаружении необходимо звонить по номеру 112, специалисты оперативно выедут по адресу.
СевастопольМихаил РазвожаевВоздушная тревога в СевастополеБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаАтаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:57Выросло число пострадавших от ракетной атаки на Севастополь
22:30Атака на Севастополь и азиатский манёвр Путина: топ новостей недели
22:13Отбой воздушной тревоги в Севастополе
22:03Воздушная тревога звучит в Севастополе
22:00В Махачкале ликвидировали четырех боевиков
21:52Число погибших после теракта в Дагестане возросло до девяти
21:43На Южном берегу Крыма запрещено купание из-за аварии на коллекторе
21:31"Мы недаром город-герой": ракетная атака не испугала севастопольцев
20:52Бесчеловечный режим: митрополит Тихон об атаке на Севастополь в Троицу
20:32В Симферополе люди несут цветы и детские игрушки к стихийному мемориалу
20:316 полицейских убиты и 12 ранены: в Дагестане введен режим КТО
20:26Шесть в тяжелом: стало известно о раненых при атаке на Севастополь детях
20:09В Севастополе уточнили число погибших и пострадавших при атаке ВСУ
20:00В Дагестане ликвидировали двух боевиков
19:55Перестрелка произошла на границе Абхазии и России – погиб прохожий
19:46При нападении в Дербенте и Махачкале убиты священник и охранник церкви
19:41Из Ялты в Севастополь отправили ведущих специалистов-реаниматологов
19:17При обстреле поста ДПС в Махачкале убит полицейский и еще шестеро ранены
19:06Обстрел синагоги и церкви в Дербенте: полицейский погиб и еще один ранен
19:05В АТОР рассказали о туристах в Севастополе после атаки ВСУ
Лента новостейМолния