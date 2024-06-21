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Освобождал Мариуполь и Авдеевку: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 21.06.2024
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Освобождал Мариуполь и Авдеевку: в Севастополе простились с героем СВО
Освобождал Мариуполь и Авдеевку: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 21.06.2024
Освобождал Мариуполь и Авдеевку: в Севастополе простились с героем СВО
В Севастополе проводили в последний путь погибшего в ходе СВО Павла Самусевича. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T15:10
2024-06-21T15:15
михаил развожаев
утраты
севастополь
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь погибшего в ходе СВО Павла Самусевича. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Павел Самусевич родился в Ангарске Иркутской области, впоследствии вместе с семьей переехал в Белгородскую область, где и окончил школу, рассказал губернатор. После школы он проходил военную службу по призыву в подразделениях, дислоцированных в Южной Осетии.В 2015 году заключил контракт с ВС РФ и прибыл для дальнейшего прохождения службы в Севастополь, в 810-ую бригаду морской пехоты. Выполнял задачи в составе подразделений ВС РФ в Нагорном Карабахе, Сирии. С начала СВО активно участвовал в боевых действиях. Участвовал в освобождении Мариуполя, Авдеевки, награжден государственными наградами за мужество и доблесть, проявленные в боях.
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РИА Новости Крым
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4.7
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михаил развожаев, утраты, севастополь, память
Освобождал Мариуполь и Авдеевку: в Севастополе простились с героем СВО

В Севастополе простились с героем СВО гвардии матросом Павлом Самусевичем

15:10 21.06.2024 (обновлено: 15:15 21.06.2024)
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаГвоздики
Гвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь погибшего в ходе СВО Павла Самусевича. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Павел Самусевич родился в Ангарске Иркутской области, впоследствии вместе с семьей переехал в Белгородскую область, где и окончил школу, рассказал губернатор. После школы он проходил военную службу по призыву в подразделениях, дислоцированных в Южной Осетии.
В 2015 году заключил контракт с ВС РФ и прибыл для дальнейшего прохождения службы в Севастополь, в 810-ую бригаду морской пехоты. Выполнял задачи в составе подразделений ВС РФ в Нагорном Карабахе, Сирии. С начала СВО активно участвовал в боевых действиях. Участвовал в освобождении Мариуполя, Авдеевки, награжден государственными наградами за мужество и доблесть, проявленные в боях.
"Павел Павлович Самусевич геройски погиб при выполнении боевой задачи на Херсонском направлении. Будем помнить нашего героя!" – написал Развожаев.
© Telegram Михаил РазвожаевПавел Самусевич
Павел Самусевич
© Telegram Михаил Развожаев
Павел Самусевич
Михаил РазвожаевУтратыСевастопольПамять
 
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