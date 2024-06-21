https://crimea.ria.ru/20240621/osvobozhdal-mariupol-i-avdeevku-v-sevastopole-prostilis-s-geroem-svo-1138272609.html

Освобождал Мариуполь и Авдеевку: в Севастополе простились с героем СВО

Освобождал Мариуполь и Авдеевку: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 21.06.2024

Освобождал Мариуполь и Авдеевку: в Севастополе простились с героем СВО

В Севастополе проводили в последний путь погибшего в ходе СВО Павла Самусевича. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.06.2024

2024-06-21T15:10

2024-06-21T15:10

2024-06-21T15:15

михаил развожаев

утраты

севастополь

память

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь погибшего в ходе СВО Павла Самусевича. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Павел Самусевич родился в Ангарске Иркутской области, впоследствии вместе с семьей переехал в Белгородскую область, где и окончил школу, рассказал губернатор. После школы он проходил военную службу по призыву в подразделениях, дислоцированных в Южной Осетии.В 2015 году заключил контракт с ВС РФ и прибыл для дальнейшего прохождения службы в Севастополь, в 810-ую бригаду морской пехоты. Выполнял задачи в составе подразделений ВС РФ в Нагорном Карабахе, Сирии. С начала СВО активно участвовал в боевых действиях. Участвовал в освобождении Мариуполя, Авдеевки, награжден государственными наградами за мужество и доблесть, проявленные в боях.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, утраты, севастополь, память