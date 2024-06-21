https://crimea.ria.ru/20240621/osvobozhdal-mariupol-i-avdeevku-v-sevastopole-prostilis-s-geroem-svo-1138272609.html
Освобождал Мариуполь и Авдеевку: в Севастополе простились с героем СВО
Освобождал Мариуполь и Авдеевку: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 21.06.2024
Освобождал Мариуполь и Авдеевку: в Севастополе простились с героем СВО
В Севастополе проводили в последний путь погибшего в ходе СВО Павла Самусевича. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T15:10
2024-06-21T15:10
2024-06-21T15:15
михаил развожаев
утраты
севастополь
память
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110835/19/1108351947_0:33:960:573_1920x0_80_0_0_c9e93693354360bb731a51cf1e7a38eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь погибшего в ходе СВО Павла Самусевича. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Павел Самусевич родился в Ангарске Иркутской области, впоследствии вместе с семьей переехал в Белгородскую область, где и окончил школу, рассказал губернатор. После школы он проходил военную службу по призыву в подразделениях, дислоцированных в Южной Осетии.В 2015 году заключил контракт с ВС РФ и прибыл для дальнейшего прохождения службы в Севастополь, в 810-ую бригаду морской пехоты. Выполнял задачи в составе подразделений ВС РФ в Нагорном Карабахе, Сирии. С начала СВО активно участвовал в боевых действиях. Участвовал в освобождении Мариуполя, Авдеевки, награжден государственными наградами за мужество и доблесть, проявленные в боях.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110835/19/1108351947_77:0:884:605_1920x0_80_0_0_2034f767d4088dceb02cf47153bc6ecb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, утраты, севастополь, память
Освобождал Мариуполь и Авдеевку: в Севастополе простились с героем СВО
В Севастополе простились с героем СВО гвардии матросом Павлом Самусевичем
15:10 21.06.2024 (обновлено: 15:15 21.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь погибшего в ходе СВО Павла Самусевича. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Павел Самусевич родился в Ангарске Иркутской области, впоследствии вместе с семьей переехал в Белгородскую область, где и окончил школу, рассказал губернатор. После школы он проходил военную службу по призыву в подразделениях, дислоцированных в Южной Осетии.
В 2015 году заключил контракт с ВС РФ и прибыл для дальнейшего прохождения службы в Севастополь, в 810-ую бригаду морской пехоты. Выполнял задачи в составе подразделений ВС РФ в Нагорном Карабахе, Сирии. С начала СВО активно участвовал в боевых действиях. Участвовал в освобождении Мариуполя, Авдеевки, награжден государственными наградами за мужество и доблесть, проявленные в боях.
"Павел Павлович Самусевич геройски погиб при выполнении боевой задачи на Херсонском направлении. Будем помнить нашего героя!" – написал Развожаев.