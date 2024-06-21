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1000 школьников Крыма приняли участие в проекте "Сбер: учим мечтать" - РИА Новости Крым, 21.06.2024
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1000 школьников Крыма приняли участие в проекте "Сбер: учим мечтать"
1000 школьников Крыма приняли участие в проекте "Сбер: учим мечтать" - РИА Новости Крым, 21.06.2024
1000 школьников Крыма приняли участие в проекте "Сбер: учим мечтать"
Более тысячи школьников из разных уголков Крыма посетили 20 и 21 июня курорт Mriya Resort & SPA и парк "Дримвуд" в рамках проекта "Сбер: учим мечтать", сообщает РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T15:28
2024-06-21T15:28
сбер
новости
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крым курортный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Более тысячи школьников из разных уголков Крыма посетили 20 и 21 июня курорт Mriya Resort &amp; SPA и парк "Дримвуд" в рамках проекта "Сбер: учим мечтать", сообщает банк.В формате открытого диалога о своих мечтах, мотивации и жизненных уроках, которые помогли им в личностном и профессиональном росте, детям рассказали директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова, директор межрегиональной общественной организации "Русское единство" Наталья Сырбу, председатель региональной организации Союза женщин России, руководитель Благотворительного фонда "Будем милосердны", учредитель детского центра "Семья от А до Я" Нонна Бахарева и тренер-преподаватель Академии футбола Крыма Константин Устименко.Своим жизненным опытом с участниками проекта поделились также заместитель управляющего головным отделением Сбербанка в Крыму Ольга Тимофеева, заместитель генерального менеджера Mriya Resort &amp; Spa Кристина Гуданова и руководитель корпоративного университета Mriya Resort &amp; Spa Анна Моленова."За два дня на мероприятии мы собрали более 1000 детей, чтобы показать им, как важно иметь мечту, ставить цели и достигать их, стремиться к большему и постоянно развиваться. Что бы ни происходило вокруг – главное быть уверенным в себе, мечтать и достигать. В этом году к нам присоединились гости из благотворительных фондов и других организаций, которые постоянно взаимодействуют с детьми и видят, как упорство, труд и помощь близких могут изменить жизнь, привести к воплощению мечты и яркому будущему. Искренне уверен, что проект "Сбер: учим мечтать" не только подарил ребятам много позитивных эмоций и ярких впечатлений, но и смог вдохновить на большие свершения во взрослой жизни", – приводится в сообщении комментарий управляющего головным отделением Сбербанка в Крыму Андрея Подсвирова.Также в рамках мероприятия прошел благотворительный аукцион, на котором были выставлены работы крымских мастеров. Все собранные средства направят в Крымский детский хоспис и Благотворительный фонд "Будем милосердны"."Mriya Resort &amp; SPA гордится возможностью уже во второй раз принять у себя участников проекта "Сбер: учим мечтать" и вдохновить их на постановку амбициозных целей и достижение новых высот. Наш курорт активно вовлечен в поддержку проектов, направленных на благотворительность, устойчивое развитие и общественное благосостояние. Развитие целеустремленности и трудолюбия – важнейшие факторы для построения успешной карьеры и самореализации в будущем", – отметил генеральный директор курорта Mriya Resort &amp; SPA Самвел Саруханян.Первое мероприятие проекта "Сбер: учим мечтать" прошло в ноябре 2023 года, в нем приняли участие 900 детей.
РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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60
сбер, новости, банк, крым курортный
1000 школьников Крыма приняли участие в проекте "Сбер: учим мечтать"

Более 1000 школьников Крыма приняли участие в проекте "Сбер: учим мечтать"

15:28 21.06.2024
 
© Фото: пресс-служба СбербанкаБолее 1000 школьников Крыма приняли участие в проекте "Сбер: учим мечтать"
Более 1000 школьников Крыма приняли участие в проекте Сбер: учим мечтать
© Фото: пресс-служба Сбербанка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Более тысячи школьников из разных уголков Крыма посетили 20 и 21 июня курорт Mriya Resort & SPA и парк "Дримвуд" в рамках проекта "Сбер: учим мечтать", сообщает банк.
В формате открытого диалога о своих мечтах, мотивации и жизненных уроках, которые помогли им в личностном и профессиональном росте, детям рассказали директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова, директор межрегиональной общественной организации "Русское единство" Наталья Сырбу, председатель региональной организации Союза женщин России, руководитель Благотворительного фонда "Будем милосердны", учредитель детского центра "Семья от А до Я" Нонна Бахарева и тренер-преподаватель Академии футбола Крыма Константин Устименко.
Своим жизненным опытом с участниками проекта поделились также заместитель управляющего головным отделением Сбербанка в Крыму Ольга Тимофеева, заместитель генерального менеджера Mriya Resort & Spa Кристина Гуданова и руководитель корпоративного университета Mriya Resort & Spa Анна Моленова.
"За два дня на мероприятии мы собрали более 1000 детей, чтобы показать им, как важно иметь мечту, ставить цели и достигать их, стремиться к большему и постоянно развиваться. Что бы ни происходило вокруг – главное быть уверенным в себе, мечтать и достигать. В этом году к нам присоединились гости из благотворительных фондов и других организаций, которые постоянно взаимодействуют с детьми и видят, как упорство, труд и помощь близких могут изменить жизнь, привести к воплощению мечты и яркому будущему. Искренне уверен, что проект "Сбер: учим мечтать" не только подарил ребятам много позитивных эмоций и ярких впечатлений, но и смог вдохновить на большие свершения во взрослой жизни", – приводится в сообщении комментарий управляющего головным отделением Сбербанка в Крыму Андрея Подсвирова.
Также в рамках мероприятия прошел благотворительный аукцион, на котором были выставлены работы крымских мастеров. Все собранные средства направят в Крымский детский хоспис и Благотворительный фонд "Будем милосердны".
"Mriya Resort & SPA гордится возможностью уже во второй раз принять у себя участников проекта "Сбер: учим мечтать" и вдохновить их на постановку амбициозных целей и достижение новых высот. Наш курорт активно вовлечен в поддержку проектов, направленных на благотворительность, устойчивое развитие и общественное благосостояние. Развитие целеустремленности и трудолюбия – важнейшие факторы для построения успешной карьеры и самореализации в будущем", – отметил генеральный директор курорта Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян.
Первое мероприятие проекта "Сбер: учим мечтать" прошло в ноябре 2023 года, в нем приняли участие 900 детей.
СберНовостиБанкКрым курортный
 
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