https://crimea.ria.ru/20240620/34-i-poryvistyy-veter-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1138180199.html

+34 и порывистый ветер: погода в Крыму в четверг

+34 и порывистый ветер: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 20.06.2024

+34 и порывистый ветер: погода в Крыму в четверг

В четверг в Крыму жарко и без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T00:01

2024-06-20T00:01

2024-06-20T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму жарко и без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный 4-9 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +30...+32.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +29…+31 градус.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20...+22 градуса, днем +29...+31.

https://crimea.ria.ru/20240618/temperatura-morya-u-beregov-kryma--infografika-1138188223.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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