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+34 и порывистый ветер: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 20.06.2024
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+34 и порывистый ветер: погода в Крыму в четверг
+34 и порывистый ветер: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 20.06.2024
+34 и порывистый ветер: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму жарко и без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму жарко и без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный 4-9 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +30...+32.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +29…+31 градус.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20...+22 градуса, днем +29...+31.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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+34 и порывистый ветер: погода в Крыму в четверг

В Крыму в четверг до +34 градусов и порывистый ветер

00:01 20.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВетер
Ветер - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму жарко и без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-запаный 7-12 м/с, в южных и восточных районах днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23, в горах +15…+17 градусов, днем +29…+34, в горах +22…+27 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный 4-9 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +30...+32.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +29…+31 градус.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20...+22 градуса, днем +29...+31.
Черное море - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
18 июня, 12:58Инфографика
Температура моря у берегов Крыма – инфографика
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01+34 и порывистый ветер: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 20 июня
22:30Главное за день: 19 июня
22:03Главные новости Крыма: 19 июня
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21:16Еда из службы доставки: на что обратить внимание при заказе
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20:32В гипсе и с аппаратом Илизарова: в Крыму шьют "адаптивку" для бойцов СВО
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19:51Два человека ранены при обстреле города Грайворон Белгородской области
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