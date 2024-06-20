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+34 и порывистый ветер: погода в Крыму в четверг
+34 и порывистый ветер: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 20.06.2024
+34 и порывистый ветер: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму жарко и без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T00:01
2024-06-20T00:01
2024-06-20T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму жарко и без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный 4-9 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +30...+32.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +29…+31 градус.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20...+22 градуса, днем +29...+31.
https://crimea.ria.ru/20240618/temperatura-morya-u-beregov-kryma--infografika-1138188223.html
симферополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
+34 и порывистый ветер: погода в Крыму в четверг
В Крыму в четверг до +34 градусов и порывистый ветер
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму жарко и без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-запаный 7-12 м/с, в южных и восточных районах днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23, в горах +15…+17 градусов, днем +29…+34, в горах +22…+27 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный 4-9 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +30...+32.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +29…+31 градус.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20...+22 градуса, днем +29...+31.