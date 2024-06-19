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Прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 18.06.2024
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Прогноз погоды в Крыму на среду
Прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Прогноз погоды в Крыму на среду
В среду циклон над полуостровом сместится на северо-восток. Осадки постепенно прекратятся, лишь в дневные часы вероятны локальные грозовые дожди. Об этом... РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-19T00:01
2024-06-18T19:40
погода в крыму
крымская погода
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севастополь
ялта
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судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В среду циклон над полуостровом сместится на северо-восток. Осадки постепенно прекратятся, лишь в дневные часы вероятны локальные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +30...+32.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +27…29.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +19...+21 градусов, днем +28...+30.
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Прогноз погоды в Крыму на среду

Погода в Крыму в среду

00:01 19.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Анна КовальчукДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости Крым . Анна Ковальчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В среду циклон над полуостровом сместится на северо-восток. Осадки постепенно прекратятся, лишь в дневные часы вероятны локальные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22, днем +28…+33 градуса, в горах +21…+26", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +30...+32.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +27…29.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +19...+21 градусов, днем +28...+30.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Прогноз погоды в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 19 июня
23:26Крымский мост открыт
23:11Крымский мост закрыт для проезда
22:45Главное за день: 18 июня
22:20Фигурантам по делу о ботулизме предъявлено обвинение - СК
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21:37В Севастополе благоустраивают зеленые зоны - где и что сделают
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21:04Дрон-камикадзе атаковал гражданское авто под Белгородом – ранены двое
20:42Когда в Симферопольском районе Крыма отремонтируют дороги
20:18Дело о ботулизме - Роспотребнадзор изъял всю опасную продукцию
19:45Что на самом деле показала Швейцарская конференция - эксперт
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18:39Женщина потерялась в Крымских горах и травмировала спину
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