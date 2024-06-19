https://crimea.ria.ru/20240619/prognoz-pogody-v-krymu-na-sredu-1138143519.html

Прогноз погоды в Крыму на среду

Прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 18.06.2024

Прогноз погоды в Крыму на среду

В среду циклон над полуостровом сместится на северо-восток. Осадки постепенно прекратятся, лишь в дневные часы вероятны локальные грозовые дожди. Об этом... РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-19T00:01

2024-06-19T00:01

2024-06-18T19:40

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В среду циклон над полуостровом сместится на северо-восток. Осадки постепенно прекратятся, лишь в дневные часы вероятны локальные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +30...+32.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +27…29.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +19...+21 градусов, днем +28...+30.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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