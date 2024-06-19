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Прогноз погоды в Крыму на среду
Прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Прогноз погоды в Крыму на среду
В среду циклон над полуостровом сместится на северо-восток. Осадки постепенно прекратятся, лишь в дневные часы вероятны локальные грозовые дожди. Об этом... РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-19T00:01
2024-06-19T00:01
2024-06-18T19:40
погода в крыму
крымская погода
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севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В среду циклон над полуостровом сместится на северо-восток. Осадки постепенно прекратятся, лишь в дневные часы вероятны локальные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +30...+32.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +27…29.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +19...+21 градусов, днем +28...+30.
симферополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Прогноз погоды в Крыму на среду
Погода в Крыму в среду
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В среду циклон над полуостровом сместится на северо-восток. Осадки постепенно прекратятся, лишь в дневные часы вероятны локальные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22, днем +28…+33 градуса, в горах +21…+26", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +30...+32.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +27…29.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +19...+21 градусов, днем +28...+30.