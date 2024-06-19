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Какой сегодня праздник: 19 июня - РИА Новости Крым, 19.06.2024
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Какой сегодня праздник: 19 июня
Какой сегодня праздник: 19 июня - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Какой сегодня праздник: 19 июня
В этот день принято прогуливаться неспешной походкой и наблюдать за облаками. 2263 года назад греческий ученый Эратосфен Киренский впервые в мире вычислил... РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В этот день принято прогуливаться неспешной походкой и наблюдать за облаками. 2263 года назад греческий ученый Эратосфен Киренский впервые в мире вычислил радиус Земли, а 79 лет назад на свет появилась Народная артистка России Наталья Селезнева.Что празднуют в миреВ этот день в 2001 году по инициативе Детского фонда ООН и Международной федерации футбольных ассоциаций был учрежден Всемирный день детского футбола. Лучший способ отметить – устроить матч для детворы с подарками для всех участников.В 2015 году в Англии члены "Общества любителей облаков" открыли новый их вид под названием "асперитас" (в переводе с латинского – "шершавый", "неровный"). Открытие было признано Всемирной метеорологической организацией. С тех был учрежден День наблюдения за облаками.Любители ходить пешком сегодня могут предаваться увлечению с двойной пользой. Умеренная активность на свежем воздухе укрепляет иммунитет и поднимает настроение, а в День неспешной прогулки приносит двойную пользу!Еще сегодня отмечают Всемирный день мотоциклиста, Международный день коробки и День "Возьми свою кошку на работу".Знаменательные события2264 года назад греческий ученый Эратосфен Киренский впервые в мире вычислил радиус Земли. Опыт производился в Александрии в день летнего солнцестояния. По расчетам Эратосфена, радиус Земли равнялся 6287 км по египетской системе измерений, и 7082 км по греческой. Современные измерения дают для усредненного радиуса Земли величину 6371 км. В любом случае, точность измерения для тех времен просто удивительная.22 года назад путешественник Стив Фоссетт начал первое в истории одиночное беспосадочное кругосветное путешествие на воздушном шаре. До этого подобные попытки Фоссетт предпринимал шесть раз, однако они не увенчались успехом.В 1957 году на площади Искусств в Санкт-Петербурге был открыт памятник Пушкину, созданный по эскизам скульптора Михаила Аникушина. Памятник был установлен перед зданием Государственного Русского музея и гармонично вписался в архитектурный ансамбль площади Искусств. 22 апреля 1958 года за эту работу Аникушину была присуждена Ленинская премия.Кто родилсяБлез Паскаль родился 19 июня 1623 года во французском городе Клермон-Ферран. Еще в детстве Блез доказал 32-ю теорему Евклида о сумме углов в треугольнике, даже не зная названия геометрических фигур. В 19 лет молодой ученый берется за создание счетной машины и за десять лет создает пятьдесят ее модификаций. Позже изобрел гидравлический пресс, а еще через год утвердил основной закон гидростатики, которым подтвердил догадки о существовании атмосферного давления.Автор российской энциклопедии по математике Леонтий Магницкий родился в 1669 году в городе Осташков Тверской губернии, в семье крестьянина. Магницкий ввел в русский язык математические термины множитель, делитель, миллион, биллион, извлечение корня, произведение.Актриса театра и кино Наталья Селезнева родилась 19 июня 1945 года в Москве. Успех пришел к актрисе в 1965-м после выхода на экраны комедии Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика": студентка из "Наваждения" стала воплощением девушки мечты и (тогда так, конечно, не говорили) секс-символом поколения.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
1
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, общество, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 19 июня

Что празднуют в России и в мире 19 июня

00:00 19.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОблака
Облака - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В этот день принято прогуливаться неспешной походкой и наблюдать за облаками. 2263 года назад греческий ученый Эратосфен Киренский впервые в мире вычислил радиус Земли, а 79 лет назад на свет появилась Народная артистка России Наталья Селезнева.

Что празднуют в мире

В этот день в 2001 году по инициативе Детского фонда ООН и Международной федерации футбольных ассоциаций был учрежден Всемирный день детского футбола. Лучший способ отметить – устроить матч для детворы с подарками для всех участников.
В 2015 году в Англии члены "Общества любителей облаков" открыли новый их вид под названием "асперитас" (в переводе с латинского – "шершавый", "неровный"). Открытие было признано Всемирной метеорологической организацией. С тех был учрежден День наблюдения за облаками.
Любители ходить пешком сегодня могут предаваться увлечению с двойной пользой. Умеренная активность на свежем воздухе укрепляет иммунитет и поднимает настроение, а в День неспешной прогулки приносит двойную пользу!
Еще сегодня отмечают Всемирный день мотоциклиста, Международный день коробки и День "Возьми свою кошку на работу".

Знаменательные события

2264 года назад греческий ученый Эратосфен Киренский впервые в мире вычислил радиус Земли. Опыт производился в Александрии в день летнего солнцестояния. По расчетам Эратосфена, радиус Земли равнялся 6287 км по египетской системе измерений, и 7082 км по греческой. Современные измерения дают для усредненного радиуса Земли величину 6371 км. В любом случае, точность измерения для тех времен просто удивительная.
22 года назад путешественник Стив Фоссетт начал первое в истории одиночное беспосадочное кругосветное путешествие на воздушном шаре. До этого подобные попытки Фоссетт предпринимал шесть раз, однако они не увенчались успехом.
В 1957 году на площади Искусств в Санкт-Петербурге был открыт памятник Пушкину, созданный по эскизам скульптора Михаила Аникушина. Памятник был установлен перед зданием Государственного Русского музея и гармонично вписался в архитектурный ансамбль площади Искусств. 22 апреля 1958 года за эту работу Аникушину была присуждена Ленинская премия.

Кто родился

Блез Паскаль родился 19 июня 1623 года во французском городе Клермон-Ферран. Еще в детстве Блез доказал 32-ю теорему Евклида о сумме углов в треугольнике, даже не зная названия геометрических фигур. В 19 лет молодой ученый берется за создание счетной машины и за десять лет создает пятьдесят ее модификаций. Позже изобрел гидравлический пресс, а еще через год утвердил основной закон гидростатики, которым подтвердил догадки о существовании атмосферного давления.
Автор российской энциклопедии по математике Леонтий Магницкий родился в 1669 году в городе Осташков Тверской губернии, в семье крестьянина. Магницкий ввел в русский язык математические термины множитель, делитель, миллион, биллион, извлечение корня, произведение.
Актриса театра и кино Наталья Селезнева родилась 19 июня 1945 года в Москве. Успех пришел к актрисе в 1965-м после выхода на экраны комедии Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика": студентка из "Наваждения" стала воплощением девушки мечты и (тогда так, конечно, не говорили) секс-символом поколения.
 
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