https://crimea.ria.ru/20240618/bez-osadkov-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1138145889.html
Без осадков: погода в Крыму во вторник
Без осадков: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Без осадков: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму погода будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков.. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T00:01
2024-06-18T00:01
2024-06-18T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму погода будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков.. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +28...+30.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +27…+29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +19...+21, днем от +27 до +30 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240617/krym-voshel-v-top-5-samykh-populyarnykh-letnego-otdykha-1138172159.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Без осадков: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник без осадков и до +30 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму погода будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков.. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20, днем +25…+30 градусов, в горах +18…+23", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +28...+30.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +27…+29 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +19...+21, днем от +27 до +30 градусов.