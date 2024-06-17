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12 лет скрывался: по делу о хищении двух миллиардов задержан экс-чиновник
12 лет скрывался: по делу о хищении двух миллиардов задержан экс-чиновник - РИА Новости Крым, 17.06.2024
12 лет скрывался: по делу о хищении двух миллиардов задержан экс-чиновник
В Липецкой области продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего чиновника, который обвиняется в крупных хищениях и скрывался от следствия 12... РИА Новости Крым, 17.06.2024
2024-06-17T18:29
2024-06-17T18:29
2024-06-17T18:29
хищение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Липецкой области продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего чиновника, который обвиняется в крупных хищениях и скрывался от следствия 12 лет. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В ходе предварительного расследования установлено, что в 2007 и 2008 годах злоумышленник и его сообщники через подконтрольные им юридические лица похитили выданные АО "Россельхозбанк" кредиты. Кроме того, они присвоили средства, полученные от "Росагролизинг" для строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы. Общий ущерб составил более 2 миллиардов рублей, подчеркнула Волк.Соучастники преступления – предприниматели из Липецкой области – были задержаны и в 2017 году судом признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 и 11,5 лет, уточнила она.Олегу Донских удалось скрыться от следствия. Ему было заочно предъявлено обвинение, он был объявлен в международный розыск. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы, установление всех обстоятельств противоправной деятельности и ее возможных соучастников, сообщила официальный представитель МВД РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллиард рублей соцвыплат похитили на Северном КавказеНа нужды ВСУ у россиян похитили 7 млрд рублей – ФСБ задержала мошенниковВ Крыму главврач поликлиники получила срок за особо крупное хищение
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хищение, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), подмосковье, ирина волк, московская область, минсельхоз рф
12 лет скрывался: по делу о хищении двух миллиардов задержан экс-чиновник
По делу о хищении более двух миллиардов рублей задержан экс-чиновник Минсельхоза
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Липецкой области продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего чиновника, который обвиняется в крупных хищениях и скрывался от следствия 12 лет. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Проводятся следственные действия с Олегом Донских, бывшим начальником Департамента административной работы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Чиновник, который 12 лет находился в розыске по обвинению в крупном мошенничестве
, задержан сотрудниками ФСБ России в Истринском районе Московской области", – написала она в своем ТГ-канале.
В ходе предварительного расследования установлено, что в 2007 и 2008 годах злоумышленник и его сообщники через подконтрольные им юридические лица похитили выданные АО "Россельхозбанк" кредиты. Кроме того, они присвоили средства, полученные от "Росагролизинг" для строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы. Общий ущерб составил более 2 миллиардов рублей, подчеркнула Волк.
Соучастники преступления – предприниматели из Липецкой области – были задержаны и в 2017 году судом признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 и 11,5 лет, уточнила она.
Олегу Донских удалось скрыться от следствия. Ему было заочно предъявлено обвинение, он был объявлен в международный розыск. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы, установление всех обстоятельств противоправной деятельности и ее возможных соучастников, сообщила официальный представитель МВД РФ.
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