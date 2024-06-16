https://crimea.ria.ru/20240616/Kakoy-segodnya-prazdnik-16-iyunya_-1118395957.html

Какой сегодня праздник: 16 июня

Какой сегодня праздник: 16 июня - РИА Новости Крым, 16.06.2024

Какой сегодня праздник: 16 июня

В это воскресенье в ряде стран празднуют День отца, в России поздравляют медработников. Также в мире отмечают Международный день семейных денежных переводов и... РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T00:00

2024-06-16T00:00

2024-06-16T00:00

общество

новости

праздники и памятные даты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/15/1123611741_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_cc3f0b7a61e23b7d03c701946b53a72c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В это воскресенье в ряде стран празднуют День отца, в России поздравляют медработников. Также в мире отмечают Международный день семейных денежных переводов и чествуют младших братьев. Еще 99 лет назад был основан международный детский центр "Артек", а 61 год назад Валентина Терешкова стала первой женщиной в космосе.Что празднуют в миреЕжегодно в третье воскресенье июня в России и ряде стран бывшего СССР по многолетней традиции отмечают День медицинского работника. Кстати, первая в России публичная больница – московский Павловский госпиталь – открылась в 1763 году по приказу Екатерины II. А самая первая официальная больница в мире – на Шри-Ланке, еще в V веке нашей эры.Во многих странах мира в третье воскресенье июня празднуется День отца. По статистике ежегодно в этот день отправляется более 87 миллионов открыток, что делает этот праздник четвертым по популярности днем для отправки открыток.16 июня под эгидой ООН отмечается Международный день семейных денежных переводов, который был учрежден по инициативе Международного Фонда сельскохозяйственного развития. Главная цель – признание финансового вклада трудящихся-мигрантов в устойчивое развитие своих стран.Также во всем мире в этот день отмечается День защиты детей Африки или День африканского ребенка. Праздник призван обратить внимание политиков всех стран и мировой общественности на проблемы, с которыми сталкиваются африканские дети.Еще в эту пятницу можно отметить День младших братьев, День оранжевой одежды и День чекушки – тары из стекла, объем которой равен 250 мл. Название возникло в от старинного "четушка" – мера, равная примерно четверти литра. Кстати, до Октябрьской революции 1917 года 250-граммовые шкалики называли "жуликами".Знаменательные события16 июня 1903 года молодой американский инженер Генри Форд основал свою собственную автомобильную фирму Ford Motor Company. Сегодня компания, производящая автомобили под маркой Ford, является четвертым в мире производителем автомобилей по объему выпуска за весь период существования и вторым на рынке в Европе после Volkswagen.В 1925 году в крымском Гурзуфе открылся Всесоюзный пионерский лагерь "Артек". Его основали как лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезной интоксикацией. Первые 80 пионеров разместились в брезентовых палатках. Постепенно "Артек" из небольшого палаточного лагеря вырос в один из самых крупных в мире комплексов детского отдыха.В 1963 году в этот день с космодрома Байконур стартовал корабль "Восток-6". На его борту находилась Валентина Терешкова (позывной "Чайка"). Именно она стала первой в мире женщиной-космонавтом. Кстати, Терешкова готовилась к своему космическому полету в Крыму.В 1959 году в Москве открылась Выставка достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ). Выставочный комплекс в Останкинском районе – второй по величине в Москве и входит в число пятидесяти крупнейших выставочных центров мира. Ежегодно ВДНХ посещают 30 млн гостей.Кто родился16 июня 1313 года в Италии родился итальянский писатель и поэт, представитель эпохи раннего Возрождения Джованни Боккаччо. Вместе с Данте и Петраркой он оказал существенное влияние на развитие всей европейской культуры. Вершина его творчества – книга новелл "Декамерон".В 1735 году на свет появился русский военачальник, генерал-аншеф и главнокомандующий Черноморским флотом Иван Ганнибал. Также он считается основателем Херсона.16 июня 1971 года – дата рождения рэпера, продюсера и актера из Гарлема Тупака Шакура. Тупак – один из самых известных хип-хоп исполнителей в истории. Журнал Rolling Stone поместил его на 86 позицию в списке ста величайших исполнителей всех времен.Еще в этот день родились маршал Советского Союза, Герой Советского Союза Федор Толбухин, оперная певица, народная артистка РСФСР Елена Кругликова, российская писательница Александра Маринина, российская актриса театра, кино и дубляжа Ольга Кузьмина.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, праздники и памятные даты