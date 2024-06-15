https://crimea.ria.ru/20240615/v-bukhtakh-sevastopolya-i-u-khersonesa-snova-strelba-1138129990.html

В бухтах Севастополя и у Херсонеса снова стрельба

В бухтах Севастополя и у Херсонеса снова стрельба - РИА Новости Крым, 15.06.2024

В бухтах Севастополя и у Херсонеса снова стрельба

В Севастополе в субботу военные проводят учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.06.2024

2024-06-15T11:41

2024-06-15T11:41

2024-06-15T11:41

севастополь

учения

новости

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

чф рф (черноморский флот российской федерации)

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу военные проводят учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В городе сохраняется спокойная обстановка, добавил губернатор.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, учения, новости, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма