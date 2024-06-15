Рейтинг@Mail.ru
В бухтах Севастополя и у Херсонеса снова стрельба - РИА Новости Крым, 15.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240615/v-bukhtakh-sevastopolya-i-u-khersonesa-snova-strelba-1138129990.html
В бухтах Севастополя и у Херсонеса снова стрельба
В бухтах Севастополя и у Херсонеса снова стрельба - РИА Новости Крым, 15.06.2024
В бухтах Севастополя и у Херсонеса снова стрельба
В Севастополе в субботу военные проводят учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T11:41
2024-06-15T11:41
севастополь
учения
новости
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136585554_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bc61a37014dea766efa6f62a55c6f793.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу военные проводят учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В городе сохраняется спокойная обстановка, добавил губернатор.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136585554_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07da637e66d0780a90451700f8ebb451.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, учения, новости, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма
В бухтах Севастополя и у Херсонеса снова стрельба

Развожаев: в Севастополе флот проводит учения со стрельбой

11:41 15.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольм
Севастопольм - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу военные проводят учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 13:00 в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", – написал он в Telegram.

В городе сохраняется спокойная обстановка, добавил губернатор.
Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
 
СевастопольУченияНовостиМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:33Электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Крыма
13:14"Плох как никогда": состояние Байдена на саммите G7 шокировало союзников
13:03Крымский мост: в очереди уже более 400 автомобилей
12:52Белгородская и Курская области атакованы дронами ВСУ – ранены люди
12:35Российские боевые корабли проведут учения в Средиземном море
12:07В Севастополе около десяти улиц остаются без света из-за ночного ливня
11:41В бухтах Севастополя и у Херсонеса снова стрельба
11:35В Крыму ответили на требование G7 к России о выплате ущерба Украине
11:16"Швейцарская сходка" потеряла смысл: в ВР Украины обсуждают план Путина
10:54Где в Крыму выпало больше всего осадков
10:33Крым под ударом циклона: как полуостров пережил ночную стихию
10:06Крымский мост: очередь продолжает расти
09:43Умерли двое пострадавших из-за выезда пьяного водителя на тротуар
09:21Спустя четверо суток под Киевом потушили пожар на промышленном объекте
08:52Из-за разгула стихии часть Феодосии и поселки отключены от электричества
08:24В Севастополе отключены две ЛЭП и подстанции: тысячи абонентов без света
08:02Крымский мост: за час очередь выросла почти в 4 раза
07:52Занимавшийся разведкой у Крыма американский дрон подал аварийный сигнал
07:21Под завалами многоэтажки в Шебекино погибли пять человек – Гладков
07:07Крымский мост сейчас: утром в субботу очередь к досмотровым пунктам
Лента новостейМолния