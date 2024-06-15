https://crimea.ria.ru/20240615/v-bukhtakh-sevastopolya-i-u-khersonesa-snova-strelba-1138129990.html
В бухтах Севастополя и у Херсонеса снова стрельба
В бухтах Севастополя и у Херсонеса снова стрельба - РИА Новости Крым, 15.06.2024
В бухтах Севастополя и у Херсонеса снова стрельба
В Севастополе в субботу военные проводят учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T11:41
2024-06-15T11:41
2024-06-15T11:41
севастополь
учения
новости
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136585554_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bc61a37014dea766efa6f62a55c6f793.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу военные проводят учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В городе сохраняется спокойная обстановка, добавил губернатор.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136585554_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07da637e66d0780a90451700f8ebb451.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, учения, новости, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма
В бухтах Севастополя и у Херсонеса снова стрельба
Развожаев: в Севастополе флот проводит учения со стрельбой
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу военные проводят учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 13:00 в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", – написал он в Telegram.
В городе сохраняется спокойная обстановка, добавил губернатор.
Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.