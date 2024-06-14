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В Ялте водитель мопеда наехал на инспектора ДПС и сбежал - РИА Новости Крым, 14.06.2024
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В Ялте водитель мопеда наехал на инспектора ДПС и сбежал
В Ялте водитель мопеда наехал на инспектора ДПС и сбежал - РИА Новости Крым, 14.06.2024
В Ялте водитель мопеда наехал на инспектора ДПС и сбежал
В Ялте водитель мопеда совершил наезд на инспектора дорожно-патрульной службы, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T21:09
2024-06-14T21:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Ялте водитель мопеда совершил наезд на инспектора дорожно-патрульной службы, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Инспектор отдельного взвода ДПС в результате происшествия получил травмы различной степени тяжести.Вся наряды дорожно-постовой службы получили ориентировку для задержания злоумышленника. В итоге спустя два часа он прибыл в один из территориальных отделов полиции и сдался сам.Нарушителем оказался 20-летний местный житель, который не имел права управления транспортным средством.В отношении задержанного составлены административные протоколы за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, нарушение правил применения мотошлемов, невыполнение требования об остановке транспортного средства и оставление водителем места ДТП.Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы для дальнейшей юридической оценки.Читайте также на РИА Новости Крым:Суд в Ялте арестовал мужчину, сбившего сотрудника ДПСВ Ялте приезжий на угнанной иномарке сбил сотрудника ДПСВ Крыму мотоциклист наехал на 14-летнего мопедиста
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, ялта, происшествия, мвд по республике крым, новости крыма, суд
В Ялте водитель мопеда наехал на инспектора ДПС и сбежал

В Ялте задержан водитель мопеда за наезд на инспектора ДПС

21:09 14.06.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Ялте водитель мопеда совершил наезд на инспектора дорожно-патрульной службы, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
"Накануне в дневное время инспектором ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Ялте был подан сигнал об остановке водителю мопеда. Мужчина проигнорировал требование дорожного инспектора и совершил на него наезд, после чего скрылся", - говорится в сообщении.
Инспектор отдельного взвода ДПС в результате происшествия получил травмы различной степени тяжести.
Вся наряды дорожно-постовой службы получили ориентировку для задержания злоумышленника. В итоге спустя два часа он прибыл в один из территориальных отделов полиции и сдался сам.
Нарушителем оказался 20-летний местный житель, который не имел права управления транспортным средством.
В отношении задержанного составлены административные протоколы за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, нарушение правил применения мотошлемов, невыполнение требования об остановке транспортного средства и оставление водителем места ДТП.
"Судом нарушителю назначено наказание в виде 15 суток административного ареста. Также ему предстоит оплатить штрафы на общую сумму 16 500 рублей", - сообщает пресс-служба ведомства.
Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы для дальнейшей юридической оценки.
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