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В России утвердили концепцию государственной языковой политики
В России утвердили концепцию государственной языковой политики - РИА Новости Крым, 14.06.2024
В России утвердили концепцию государственной языковой политики
Правительство России утвердило концепцию государственной языковой политики, разработанную по поручению президента, сообщает пресс-служба Минпросвещения. РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T21:17
2024-06-14T21:17
2024-06-14T21:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Правительство России утвердило концепцию государственной языковой политики, разработанную по поручению президента, сообщает пресс-служба Минпросвещения.Как отметили в ведомстве, документ призван подчеркнуть особый статус русского языка как государственного в стране, важность сохранения языкового многообразия и духовно-нравственных ценностей, а также зафиксировать механизмы по защите и развитию русского языка и языков народов России.По его словам, в российских школах представители разных народов нашей страны с юных лет изучают родной язык и родную литературу, для их преподавания разрабатываются учебники и выпускается литература, в школах открываются различные факультативы с этнокультурным компонентом.Кравцов добавил, что в документе также отражены вопросы создания условий для изучения русского языка иностранными гражданами и их несовершеннолетними детьми. Это позволит облегчить языковую адаптацию иностранцев. Также концепция затрагивает вопросы обеспечения прав и защиты интересов российских граждан, проживающих за рубежом, на обучение русскому языку и языкам народов России.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети разных народов: как в Крыму живет семья из ДагестанаВ Крыму запрет на русский язык в украинских СМИ назвали борьбой с ветромКакие восточные языки можно выучить в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, минпросвещения рф, сергей кравцов, общество, русский язык, новости
В России утвердили концепцию государственной языковой политики
Правительство утвердило концепцию государственной языковой политики России
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Правительство России утвердило концепцию государственной языковой политики, разработанную по поручению президента, сообщает пресс-служба Минпросвещения.
Как отметили в ведомстве, документ призван подчеркнуть особый статус русского языка как государственного в стране, важность сохранения языкового многообразия и духовно-нравственных ценностей, а также зафиксировать механизмы по защите и развитию русского языка и языков народов России.
"Документ отражает особую миссию русского языка как государственного – быть связующим элементом при сохранении культурного многообразия нашей страны и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей. В концепции определены меры по защите всех языков, на которых сегодня говорят в России – а их насчитывается более 155", - сказал министр просвещения Сергей Кравцов.
По его словам, в российских школах представители разных народов нашей страны с юных лет изучают родной язык и родную литературу, для их преподавания разрабатываются учебники и выпускается литература, в школах открываются различные факультативы с этнокультурным компонентом.
Кравцов добавил, что в документе также отражены вопросы создания условий для изучения русского языка иностранными гражданами и их несовершеннолетними детьми. Это позволит облегчить языковую адаптацию иностранцев. Также концепция затрагивает вопросы обеспечения прав и защиты интересов российских граждан, проживающих за рубежом, на обучение русскому языку и языкам народов России.
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