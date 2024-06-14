https://crimea.ria.ru/20240614/v-rossii-utverdili-kontseptsiyu-gosudarstvennoy-yazykovoy-politiki-1138120443.html

В России утвердили концепцию государственной языковой политики

В России утвердили концепцию государственной языковой политики - РИА Новости Крым, 14.06.2024

В России утвердили концепцию государственной языковой политики

Правительство России утвердило концепцию государственной языковой политики, разработанную по поручению президента, сообщает пресс-служба Минпросвещения. РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T21:17

2024-06-14T21:17

2024-06-14T21:17

россия

минпросвещения рф

сергей кравцов

общество

русский язык

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/19/1118868541_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_94de3325132ebda675a08b6f73159362.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Правительство России утвердило концепцию государственной языковой политики, разработанную по поручению президента, сообщает пресс-служба Минпросвещения.Как отметили в ведомстве, документ призван подчеркнуть особый статус русского языка как государственного в стране, важность сохранения языкового многообразия и духовно-нравственных ценностей, а также зафиксировать механизмы по защите и развитию русского языка и языков народов России.По его словам, в российских школах представители разных народов нашей страны с юных лет изучают родной язык и родную литературу, для их преподавания разрабатываются учебники и выпускается литература, в школах открываются различные факультативы с этнокультурным компонентом.Кравцов добавил, что в документе также отражены вопросы создания условий для изучения русского языка иностранными гражданами и их несовершеннолетними детьми. Это позволит облегчить языковую адаптацию иностранцев. Также концепция затрагивает вопросы обеспечения прав и защиты интересов российских граждан, проживающих за рубежом, на обучение русскому языку и языкам народов России.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети разных народов: как в Крыму живет семья из ДагестанаВ Крыму запрет на русский язык в украинских СМИ назвали борьбой с ветромКакие восточные языки можно выучить в Крыму

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, минпросвещения рф, сергей кравцов, общество, русский язык, новости