https://crimea.ria.ru/20240614/putin-zayavil-o-znachitelnom-omolozhenii-komandnogo-sostava-vs-rossii-1138118958.html

Путин заявил о значительном омоложении командного состава ВС России

Путин заявил о значительном омоложении командного состава ВС России - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Путин заявил о значительном омоложении командного состава ВС России

За период проведения специальной военной операции в Вооруженных силах России очень многое меняется в плане продвижения перспективных кадров, в частности,... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T19:54

2024-06-14T19:54

2024-06-14T19:54

владимир путин (политик)

россия

вооруженные силы россии

армия и флот

новости

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. За период проведения специальной военной операции в Вооруженных силах России очень многое меняется в плане продвижения перспективных кадров, в частности, произошло значительное омоложение командного состава. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев", которая проходит в Московской области в пятницу.По словам Путина, "здесь нужны современные люди, с современным подходом – и опытные, и в то же время достаточно молодые для своего уровня командования войсками".О старте новой образовательной программы для участников и ветеранов СВО под названием "Время героев" президент России Владимир Путин объявил 29 февраля во время оглашения своего ежегодного послания Федеральному собранию. 1 марта начался прием заявок на участие в программе.Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных управленцев среди участников специальной военной операции, которые впоследствии будут выдвигаться на руководящие должности в системе государственного управления.В качестве учителей выступают представители руководства администрации президента, правительства, регионов, эксперты РАНХиГС и мастерской управления "Сенеж". Продолжительность обучения составит два года.27 мая стартовало обучение первого потока программы. Эксперты отобрали 83 участника, среди которых 65 военных и ветеранов Минобороны РФ, 14 добровольцев и военнослужащих, которые были призваны в армию по частичной мобилизации, а также три сотрудника Росгвардии и один сотрудник МВД.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Минобороны нужно максимально открыть для всего самого современногоПутин о российской армии: еще многое предстоит сделать

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, вооруженные силы россии, армия и флот, новости, министерство обороны рф