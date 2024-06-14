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Путин заявил о значительном омоложении командного состава ВС России - РИА Новости Крым, 14.06.2024
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Путин заявил о значительном омоложении командного состава ВС России
Путин заявил о значительном омоложении командного состава ВС России - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Путин заявил о значительном омоложении командного состава ВС России
За период проведения специальной военной операции в Вооруженных силах России очень многое меняется в плане продвижения перспективных кадров, в частности,... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T19:54
2024-06-14T19:54
владимир путин (политик)
россия
вооруженные силы россии
армия и флот
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. За период проведения специальной военной операции в Вооруженных силах России очень многое меняется в плане продвижения перспективных кадров, в частности, произошло значительное омоложение командного состава. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев", которая проходит в Московской области в пятницу.По словам Путина, "здесь нужны современные люди, с современным подходом – и опытные, и в то же время достаточно молодые для своего уровня командования войсками".О старте новой образовательной программы для участников и ветеранов СВО под названием "Время героев" президент России Владимир Путин объявил 29 февраля во время оглашения своего ежегодного послания Федеральному собранию. 1 марта начался прием заявок на участие в программе.Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных управленцев среди участников специальной военной операции, которые впоследствии будут выдвигаться на руководящие должности в системе государственного управления.В качестве учителей выступают представители руководства администрации президента, правительства, регионов, эксперты РАНХиГС и мастерской управления "Сенеж". Продолжительность обучения составит два года.27 мая стартовало обучение первого потока программы. Эксперты отобрали 83 участника, среди которых 65 военных и ветеранов Минобороны РФ, 14 добровольцев и военнослужащих, которые были призваны в армию по частичной мобилизации, а также три сотрудника Росгвардии и один сотрудник МВД.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Минобороны нужно максимально открыть для всего самого современногоПутин о российской армии: еще многое предстоит сделать
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), россия, вооруженные силы россии, армия и флот, новости, министерство обороны рф
Путин заявил о значительном омоложении командного состава ВС России

За время СВО в армии России многое меняется в продвижении перспективных кадров – Путин

19:54 14.06.2024
 
© РИА Новости . Николай Журавлев / Перейти в фотобанкШевроны вооруженных сил Российской Федерации.
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации. - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Николай Журавлев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. За период проведения специальной военной операции в Вооруженных силах России очень многое меняется в плане продвижения перспективных кадров, в частности, произошло значительное омоложение командного состава. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев", которая проходит в Московской области в пятницу.
"У нас командующие округами, а соответственно, группировками – в среднем 56 лет, командующие армиями – 50 лет, командующие дивизиями – 46 лет в среднем. У нас за это время проведения СВО очень много меняется, и в организации Вооруженных сил, и в продвижении перспективных кадров", - сказал глава государства.
По словам Путина, "здесь нужны современные люди, с современным подходом – и опытные, и в то же время достаточно молодые для своего уровня командования войсками".
О старте новой образовательной программы для участников и ветеранов СВО под названием "Время героев" президент России Владимир Путин объявил 29 февраля во время оглашения своего ежегодного послания Федеральному собранию. 1 марта начался прием заявок на участие в программе.
Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных управленцев среди участников специальной военной операции, которые впоследствии будут выдвигаться на руководящие должности в системе государственного управления.
В качестве учителей выступают представители руководства администрации президента, правительства, регионов, эксперты РАНХиГС и мастерской управления "Сенеж". Продолжительность обучения составит два года.
27 мая стартовало обучение первого потока программы. Эксперты отобрали 83 участника, среди которых 65 военных и ветеранов Минобороны РФ, 14 добровольцев и военнослужащих, которые были призваны в армию по частичной мобилизации, а также три сотрудника Росгвардии и один сотрудник МВД.
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Владимир Путин (политик)РоссияВооруженные силы РоссииАрмия и флотНовостиМинистерство обороны РФ
 
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