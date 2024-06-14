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Путин назвал численность российских войск в зоне СВО - РИА Новости Крым, 14.06.2024
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Путин назвал численность российских войск в зоне СВО
Путин назвал численность российских войск в зоне СВО - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Путин назвал численность российских войск в зоне СВО
В зоне специальной военной операции на данный момент находятся почти 700 тысяч российских военнослужащих, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T20:12
2024-06-14T20:14
владимир путин (политик)
новости сво
вооруженные силы россии
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. В зоне специальной военной операции на данный момент находятся почти 700 тысяч российских военнослужащих, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев" в Подмосковье.Он добавил, что программа "Время героев" рассчитана на тех, кто "хотят, имеют какую-то базовую подготовку и в самом хорошем смысле этого слова амбиции претендовать на карьерный рост"."Но далеко не у всех из 700 тысяч есть такое образование и такие амбиции. Разные люди по-разному планируют свою жизнь и по-разному смотрят на то, что они хотят делать в будущем", - отметил Путин.О старте новой образовательной программы для участников и ветеранов СВО под названием "Время героев" президент России Владимир Путин объявил 29 февраля во время оглашения своего ежегодного послания Федеральному собранию. 1 марта начался прием заявок на участие в программе.Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных управленцев среди участников специальной военной операции, которые впоследствии будут выдвигаться на руководящие должности в системе государственного управления.В качестве учителей выступают представители руководства администрации президента, правительства, регионов, эксперты РАНХиГС и мастерской управления "Сенеж". Продолжительность обучения составит два года.27 мая стартовало обучение первого потока программы. Эксперты отобрали 83 участника, среди которых 65 военных и ветеранов Минобороны РФ, 14 добровольцев и военнослужащих, которые были призваны в армию по частичной мобилизации, а также три сотрудника Росгвардии и один сотрудник МВД.
https://crimea.ria.ru/20240614/putin-zayavil-o-znachitelnom-omolozhenii-komandnogo-sostava-vs-rossii-1138118958.html
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владимир путин (политик), новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот
Путин назвал численность российских войск в зоне СВО

В зоне СВО на данный момент находятся около 700 тысяч российских военнослужащих – Путин

20:12 14.06.2024 (обновлено: 20:14 14.06.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы на передовой Угледарского направления
Бойцы на передовой Угледарского направления - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. В зоне специальной военной операции на данный момент находятся почти 700 тысяч российских военнослужащих, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев" в Подмосковье.
"У нас в зоне специальной венной операции – почти 700 тысяч (военнослужащих)", - сказал глава государства.
Он добавил, что программа "Время героев" рассчитана на тех, кто "хотят, имеют какую-то базовую подготовку и в самом хорошем смысле этого слова амбиции претендовать на карьерный рост".
"Но далеко не у всех из 700 тысяч есть такое образование и такие амбиции. Разные люди по-разному планируют свою жизнь и по-разному смотрят на то, что они хотят делать в будущем", - отметил Путин.
О старте новой образовательной программы для участников и ветеранов СВО под названием "Время героев" президент России Владимир Путин объявил 29 февраля во время оглашения своего ежегодного послания Федеральному собранию. 1 марта начался прием заявок на участие в программе.
Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных управленцев среди участников специальной военной операции, которые впоследствии будут выдвигаться на руководящие должности в системе государственного управления.
В качестве учителей выступают представители руководства администрации президента, правительства, регионов, эксперты РАНХиГС и мастерской управления "Сенеж". Продолжительность обучения составит два года.
27 мая стартовало обучение первого потока программы. Эксперты отобрали 83 участника, среди которых 65 военных и ветеранов Минобороны РФ, 14 добровольцев и военнослужащих, которые были призваны в армию по частичной мобилизации, а также три сотрудника Росгвардии и один сотрудник МВД.
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