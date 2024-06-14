https://crimea.ria.ru/20240614/putin-nazval-chislennost-rossiyskikh-voysk-v-zone-svo-1138119264.html

Путин назвал численность российских войск в зоне СВО

Путин назвал численность российских войск в зоне СВО - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Путин назвал численность российских войск в зоне СВО

В зоне специальной военной операции на данный момент находятся почти 700 тысяч российских военнослужащих, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T20:12

2024-06-14T20:12

2024-06-14T20:14

владимир путин (политик)

новости сво

вооруженные силы россии

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. В зоне специальной военной операции на данный момент находятся почти 700 тысяч российских военнослужащих, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев" в Подмосковье.Он добавил, что программа "Время героев" рассчитана на тех, кто "хотят, имеют какую-то базовую подготовку и в самом хорошем смысле этого слова амбиции претендовать на карьерный рост"."Но далеко не у всех из 700 тысяч есть такое образование и такие амбиции. Разные люди по-разному планируют свою жизнь и по-разному смотрят на то, что они хотят делать в будущем", - отметил Путин.О старте новой образовательной программы для участников и ветеранов СВО под названием "Время героев" президент России Владимир Путин объявил 29 февраля во время оглашения своего ежегодного послания Федеральному собранию. 1 марта начался прием заявок на участие в программе.Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных управленцев среди участников специальной военной операции, которые впоследствии будут выдвигаться на руководящие должности в системе государственного управления.В качестве учителей выступают представители руководства администрации президента, правительства, регионов, эксперты РАНХиГС и мастерской управления "Сенеж". Продолжительность обучения составит два года.27 мая стартовало обучение первого потока программы. Эксперты отобрали 83 участника, среди которых 65 военных и ветеранов Минобороны РФ, 14 добровольцев и военнослужащих, которые были призваны в армию по частичной мобилизации, а также три сотрудника Росгвардии и один сотрудник МВД.

https://crimea.ria.ru/20240614/putin-zayavil-o-znachitelnom-omolozhenii-komandnogo-sostava-vs-rossii-1138118958.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот