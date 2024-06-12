https://crimea.ria.ru/20240612/strelba-slyshna-v-sevastopole--prichina-1138049842.html

Стрельба слышна в Севастополе – причина

Стрельба слышна в Севастополе – причина - РИА Новости Крым, 12.06.2024

Стрельба слышна в Севастополе – причина

В среду в разных районах Севастополя может быть слышна стрельба. Это связано с учениями военных Черноморского флота, предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T11:09

2024-06-12T11:09

2024-06-12T11:23

севастополь

михаил развожаев

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В среду в разных районах Севастополя может быть слышна стрельба. Это связано с учениями военных Черноморского флота, предупредил губернатор Михаил Развожаев. По его данным, тренировки продлятся до полудня.И добавил, что в городе все спокойно.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.

https://crimea.ria.ru/20240612/v-ucheniyakh-yadernykh-sil-rossii-zadeystvovany-iskander-m-i-korabli-vmf-1138048742.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма