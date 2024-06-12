https://crimea.ria.ru/20240612/strelba-slyshna-v-sevastopole--prichina-1138049842.html
Стрельба слышна в Севастополе – причина
Стрельба слышна в Севастополе – причина - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Стрельба слышна в Севастополе – причина
В среду в разных районах Севастополя может быть слышна стрельба. Это связано с учениями военных Черноморского флота, предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T11:09
2024-06-12T11:09
2024-06-12T11:23
севастополь
михаил развожаев
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В среду в разных районах Севастополя может быть слышна стрельба. Это связано с учениями военных Черноморского флота, предупредил губернатор Михаил Развожаев. По его данным, тренировки продлятся до полудня.И добавил, что в городе все спокойно.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20240612/v-ucheniyakh-yadernykh-sil-rossii-zadeystvovany-iskander-m-i-korabli-vmf-1138048742.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Стрельба слышна в Севастополе – причина
Флот учится уничтожать диверсантов в Севастополе
11:09 12.06.2024 (обновлено: 11:23 12.06.2024)