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Стрельба слышна в Севастополе – причина - РИА Новости Крым, 12.06.2024
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Стрельба слышна в Севастополе – причина
Стрельба слышна в Севастополе – причина - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Стрельба слышна в Севастополе – причина
В среду в разных районах Севастополя может быть слышна стрельба. Это связано с учениями военных Черноморского флота, предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T11:09
2024-06-12T11:23
севастополь
михаил развожаев
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В среду в разных районах Севастополя может быть слышна стрельба. Это связано с учениями военных Черноморского флота, предупредил губернатор Михаил Развожаев. По его данным, тренировки продлятся до полудня.И добавил, что в городе все спокойно.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20240612/v-ucheniyakh-yadernykh-sil-rossii-zadeystvovany-iskander-m-i-korabli-vmf-1138048742.html
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севастополь, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Стрельба слышна в Севастополе – причина

Флот учится уничтожать диверсантов в Севастополе

11:09 12.06.2024 (обновлено: 11:23 12.06.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтрельба. Архивное фото
Стрельба. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В среду в разных районах Севастополя может быть слышна стрельба. Это связано с учениями военных Черноморского флота, предупредил губернатор Михаил Развожаев.
По его данным, тренировки продлятся до полудня.
"В районе мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал он в Telegram.
И добавил, что в городе все спокойно.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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СевастопольМихаил РазвожаевЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Армия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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