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Массовое отключение: более 20 улиц в Керчи останутся без воды на два дня - РИА Новости Крым, 12.06.2024
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Массовое отключение: более 20 улиц в Керчи останутся без воды на два дня
Массовое отключение: более 20 улиц в Керчи останутся без воды на два дня - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Массовое отключение: более 20 улиц в Керчи останутся без воды на два дня
Два десятка керченских улиц останутся без воды более чем на сутки из-за работ по переподключению и замене магистрального водопровода в районе Феодосийского... РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T20:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Два десятка керченских улиц останутся без воды более чем на сутки из-за работ по переподключению и замене магистрального водопровода в районе Феодосийского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным пресс-службы, воды не будет с 7:00 13 июня ориентировочно до 13:00 14 июня в поселке Партизанском, по Феодосийскому шоссе, а также на улицах Науменко, Куйбышева, Восточной, Котова, Модина, Ульяновых, Орджоникидзе, Льва Толстого, Победы, Нестерова, Тенистой, Героев, Севастопольской, Клинковского, Мира, Дейкало, Молодежной, Пархоменко, Бутова, а также на прилегающих к ним улицах и переулках.Читайте также на РИА Новости Крым:Назначен новый руководитель "Воды Крыма"Что с водой в Крыму по итогам мая"Вода Крыма" прощает пени должникам - условия
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РИА Новости Крым
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Массовое отключение: более 20 улиц в Керчи останутся без воды на два дня

Двадцать улиц в Керчи 13 и 14 июня останутся без воды из-за замены водопровода

20:39 12.06.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Два десятка керченских улиц останутся без воды более чем на сутки из-за работ по переподключению и замене магистрального водопровода в районе Феодосийского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным пресс-службы, воды не будет с 7:00 13 июня ориентировочно до 13:00 14 июня в поселке Партизанском, по Феодосийскому шоссе, а также на улицах Науменко, Куйбышева, Восточной, Котова, Модина, Ульяновых, Орджоникидзе, Льва Толстого, Победы, Нестерова, Тенистой, Героев, Севастопольской, Клинковского, Мира, Дейкало, Молодежной, Пархоменко, Бутова, а также на прилегающих к ним улицах и переулках.

"На время выполнения работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды", уточняется в сообщении.

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